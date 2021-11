Trois-Rivières: «La Maisonnée» ouvre ses portes pour les 8-14 ans

Des chambres, des salles d’activités et de repos toutes neuves seront bientôt habitées par six jeunes de 8 à 14 ans aux besoins particuliers dans «La Maisonnée», un organisme qui vise à les aider à se réintégrer dans leur milieu de vie.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et le ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, ont inauguré le nouveau service jeudi.

«On ouvre un centre de réadaptation intensive pour les jeunes qui ont des problèmes de comportement. Ça peut venir avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, un trouble de santé mentale. Cette intervention intensive leur permet de retrouver leur milieu de vie», a expliqué le ministre Carmant.

Le projet est issu d’une collaboration entre la Direction du programme jeunesse-famille et la Direction du programme déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique. Les jeunes qui y participent seront accompagnés tout au long de la réadaptation par des professionnels.

Les parents participeront aussi activement au programme, pour faciliter la réinsertion de l’enfant à la maison.

«Les parents vont être rencontrés, le service va être expliqué, la façon de fonctionner. On a accordé beaucoup d’accent à l’implication de la famille très tôt dans le processus et en continuité», a assuré le directeur adjoint en hébergement jeunesse, réadaptation et délinquance au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Mathieu Bédard.

Le lieu de réinsertion sera choisi d’avance et le programme sera adapté et spécifique aux besoins de chacun, a-t-il ajouté.

De l’aménagement au décor en passant par l’éclairage, absolument tout a été pensé pour les nouveaux arrivants. Par exemple, un système de couleur permet de définir chaque pièce pour que le jeune se retrouve facilement dans l’espace.

«On voulait que les jeunes et les familles se sentent bien, se sentent comme dans un milieu presque naturel», a affirmé M. Bédard.

Pour arriver à ce résultat, Québec a financé le projet à la hauteur de 2,2 millions de dollars à partir de 2018.

M. Carmant ajoute que des psychothérapeutes, de coordonnateurs cliniques, des éducateurs, des agents d’interventions et des ergothérapeutes ont été engagés pour suivre les occupants au fil de leur séjour.

D’ailleurs, le directeur général adjoint aux programmes sociaux et de réadaptation du CIUSSS MCQ, Daniel Garneau, estime que le passage d’un jeune est en moyenne de neuf à 18 mois.

«Parfois, ça peut être moins, vous comprenez, parfois ça peut être plus», a-t-il dit.

Les installations comprennent aussi un lit de débordement pour les cas qui nécessitent une intervention d’urgence.

Tout est mis en place pour que les résidents de «La Maisonnée» soient réinsérés le plus rapidement possible, mais sans sauter d’étapes.

Le projet pourrait se répandre à travers le Québec. D’autres ressources pourraient s’inspirer du modèle de «La Maisonnée» puisque les résultats concrets du programme seront partagés par celle-ci.