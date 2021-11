Un choc à venir entre Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov?

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé aux demi-finales du tournoi de tennis de Stockholm, jeudi, où il pourrait se mesurer à son bon ami Denis Shapovalov.

Effectivement, la deuxième tête de série du tournoi et 11e raquette mondiale a vaincu le Néerlandais Botic van de Zandschulp en deux manches de 6-4 et 6-3 en quart de finale. Le vainqueur a mis 1 h 25 min pour venir à bout du détenteur du 61e rang du circuit de l’ATP.

Auger-Aliassime a obtenu 12 occasions de réussir le bris et en a profité trois fois. Il a sauvé la seule balle de bris à laquelle il a fait face. Le joueur de l’unifolié a dominé 11-5 au chapitre des as et a remporté 60 % des points disputés sur son deuxième service. Pendant ce temps, van de Zandschulp a gagné seulement 38 % des points joués quand il avait les deuxièmes balles en main.

Si l’affrontement avec Shapovalov se confirme, il s’agira du sixième choc à vie entre le Québécois et l’Ontarien au sein du circuit. Auger-Aliassime a savouré trois gains en cinq sorties jusqu’ici.

Troisième favori et 18e joueur au monde, «Shapo» doit en découdre avec le Français Arthur Rinderknech, 60e dans la hiérarchie de l’ATP, plus tard en journée.

