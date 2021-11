«N’oublions jamais»: Ottawa commémore le jour du Souvenir

En ce jour du Souvenir, l’ensemble de la classe politique fédérale a tenu à honorer les combattants canadiens de la Première Guerre mondiale ainsi que des guerres précédentes et suivantes qui ont marqué l’histoire du pays.

Une cérémonie avec cœurs et musique est prévue jeudi matin au Monument commémoratif de guerre du Canada, situé en plein cœur d’Ottawa et à un jet de pierre du Parlement.

Le premier ministre Justin Trudeau doit y assister, en compagnie des chefs des oppositions officielles, de la Gouverneure générale et de nombreux vétérans. Aucun élu ne prendra la parole.

L’ensemble des participants seront affublés d’un coquelicot rouge, qui est de mise depuis déjà plusieurs jours dans la capitale canadienne.

Cette édition marque d’ailleurs le centième anniversaire du coquelicot, devenu le symbole des vétérans et du Souvenir en 1921. Rappelons que ce symbole est issu du poème «In Flanders Field» («Au champ d’honneur») du lieutenant-colonel John McCrae, inspiré par la fleur rouge qu’il voyait fleurir sur les champs de bataille de France et de Belgique.

«Aujourd'hui, nous rendons hommage aux femmes et aux hommes qui ont servi et qui servent actuellement notre pays en temps de guerre, de conflit et de paix. Nous prenons un instant pour nous souvenir de leurs courageux sacrifices et pour reconnaître une dette que nous ne pourrons jamais acquitter. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie et à ceux qui ont été marqués physiquement ou mentalement par leur service ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs proches», a fait savoir le premier ministre dans une déclaration écrite.

Le chef conservateur Erin O’Toole, qui a lui-même été militaire à une époque, a souligné que «le jour du Souvenir a été célébré, pour la première fois, en 1919, à l’occasion du premier anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Plus d’un siècle plus tard, nous continuons à rendre hommage à nos anciens combattants, à ceux qui ont été blessés dans l’exercice de leurs fonctions et à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime», a-t-il dit. «N’oublions jamais.»

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a souligné la contribution particulière des Québécois, dont la participation à la Première Guerre mondiale fut le fruit d’une conscription, la guerre étant à cette période intensément impopulaire dans la province.

«Au cours des grands conflits mondiaux, tout comme dans les nombreuses missions de paix au sein desquels ils et elles ont vaillamment servi depuis la Grande Guerre, les militaires québécois et québécoises ont démontré un sens du devoir et de l’engagement peu commun. Le courage et l’héroïsme dont ont fait preuve ces hommes et ces femmes confrontés à mille et un dangers, souvent au péril de leur vie, inspirent notre respect et notre profonde reconnaissance. Nous leur rendons solennellement hommage en ce jour», a déclaré M. Blanchet.

Jagmeet Singh, chef du NPD, a souligné la journée en rappelant l’importance de «nous assurer que les anciennes et anciens combattants et leurs familles sont bien soutenus».

«Depuis trop longtemps, le gouvernement ne répond pas à leurs besoins, ce qui explique l’augmentation du taux d’itinérance et des problèmes de santé mentale chez celles et ceux qui ont servi notre pays. Les anciennes et anciens combattants méritent mieux que des paroles en l’air», a-t-il affirmé.

Sur le Monument commémoratif de Guerre du Canada sont inscrites les deux guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre de Boers, ainsi que d’autres missions auxquelles ont participé les casques bleus depuis leur création par l’ancien premier ministre Lester B. Pearson.

La tombe du Soldat inconnu a été ajoutée face au monument en l’an 2000.

