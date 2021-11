Un trophée à gagner pour le CF Montréal

Après trois jours de congé, les joueurs du CF Montréal ont retrouvé le terrain aujourd'hui pour commencer à se préparer pour leur dernier match de l’année.

Ils vont affronter le Toronto FC le 21 novembre prochain dans le cadre de la finale du Championnat canadien, un match qu’ils ne veulent pas laisser filer.

« Nous avons un trophée à gagner, l’ambiance est bonne et nous avons tout à gagner », a indiqué l’arrière central Joel Waterman.

« Il faut qu’on se reprenne le plus rapidement possible et j’espère qu’on pourra faire amende honorable lors du prochain match afin de terminer la saison en beauté », a ajouté Victor Wanyama.

À la maison

Pour la première fois du Championnat canadien, le CF Montréal pourra jouer à la maison, puisque le quart de finale a été disputé à Halifax et la demi-finale a eu lieu à Hamilton.

« Jouer ce match au Stade Saputo sera génial, c’est une occasion de remporter un trophée devant nos partisans », a souligné Waterman.

« Nous voulons remporter ce titre pour les partisans et pour mettre un terme de façon positive à cette saison », a-t-il ajouté.

Et ce sera une rencontre face à Toronto, le frère ennemi du CF Montréal depuis plus de 10 ans.

« Peu importe le contexte d’un match contre Toronto, ça reste une partie contre Toronto. Ils veulent nous battre et on veut les battre », a rappelé Waterman pour souligner que la motivation venait facilement dans ces rencontres.

Expérience

Un détail qui n’a échappé à personne aujourd'hui à l’entraînement : tous les joueurs étaient présents. Tous sauf James Pantemis, Samuel Piette et Kamal Miller, qui sont avec l’équipe du Canada, et Romell Quioto, qui est avec le Honduras.

Le tout tranche d’avec le match retour du quart de finale de la Ligue des champions contre Olimpia, disputé le 15 décembre en Floride. Au cours de cette rencontre, il y avait de nombreux absents. Certains joueurs, dont Bojan et Rod Fanni, ont jugé qu’ils n’avaient pas à y être puisque la saison était finie, même si leur contrat était valide jusqu’au 31 décembre. Wanyama espère donc que l’équipe va faire le boulot contre Toronto afin de pouvoir à nouveau participer à la Ligue des champions.

« Nous sommes heureux d’avoir une autre chance. De plus, c’est génial de pouvoir jouer en Ligue des champions contre les équipes d’Amérique latine. Je crois que si nous y retournons, nous serons en mesure de faire mieux parce qu’on a l’expérience par rapport à la dernière fois. »

Des rumeurs

Par ailleurs, depuis quelque temps, des rumeurs circulent en Grande-Bretagne, car Wanyama a mentionné qu’il ne serait pas contre un retour au Celtic, le club écossais qui l’a révélé.

Le Kényan a toutefois rapidement minimisé un possible retour en Écosse et s’est montré rassurant en esquissant un sourire.

« J’ai toujours un contrat ici, j’aime le club et je veux seulement me concentrer sur notre tâche. Je serai ici la saison prochaine aussi. »

Et s’il joue comme il l’a fait cette saison, il sera de nouveau un beau plus pour Wilfried Nancy en milieu de terrain.