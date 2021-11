Une caricature injuste et inutile

La rhétorique politique est faite d’exagérations, d’hyperboles, de caricatures, évidemment.

Mais Simon Jolin-Barrette a vraiment dépassé les bornes hier à l’Assemblée nationale en s’interrogeant en ces termes, à propos du libéral Marc Tanguay : « Est-ce que le député de LaFontaine nie cette réalité-là [de la pandémie] ? Est-ce qu’il croit que c’est un complot ? Est-il un complotiste ? »

La question de M. Tanguay, à laquelle le leader parlementaire caquiste répondait, ne contenait pourtant aucune espèce de négation de la pandémie de COVID-19.

Le libéral, soulignant que l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé pour une 87e fois hier depuis le fatidique 13 mars 2020, se demandait s’il n’était pas temps d’adopter un autre mode de gouvernance face à la crise.

Jusqu’à maintenant, le décret accordant au gouvernement des pouvoirs extraordinaires a été renouvelé tous les 10 jours. Or, soulignait Tanguay, la Loi sur la santé publique permet aussi au gouvernement de renouveler l’état d’urgence tous les 30 jours... mais après un débat de l’Assemblée nationale.

Ne serait-il pas temps d’avoir un vrai débat sur le sujet, maintenant que le premier ministre a lui-même affirmé que le « pire de la crise est derrière nous » ?

Question tout à fait légitime. Qui ne mérite aucunement d’être assimilée à un des délires complotistes. Le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, a proscrit le mot (informellement : il ne sera pas ajouté à l’étrange lexique des propos « non parlementaires »). Et bien que la culture du bannissement de certains mots contondants, au Salon bleu, m’irrite, je comprends l’indignation qu’a pu susciter, chez la présidence et dans les rangs libéraux, cette caricature injuste et inutile. Comme l’a rappelé le leader André Fortin, nos élus ont été remarquables depuis le début de la crise. Rien à voir avec ces députés « antivaccins » conservateurs à Ottawa, par exemple.

Caricatures rouges

Il faut l’admettre, toutefois : les « arrosés » (les libéraux) sont aussi des « arroseurs ». Quand ils usent sans vergogne de caricatures néfastes.

Passe encore qu’ils parlent de « gouvernement par décret ». Cela illustre fidèlement une certaine réalité. L’état d’urgence permet au gouvernement Legault de conclure d’incommensurables contrats sans appel d’offres, entre autres des sondages aux questions partisanes, des millions de dollars de contrats de publicité, à un an des élections. La pandémie peut avoir le dos large et un parti aimant le pouvoir peut avoir envie d’en profiter.

Les libéraux, malheureusement, ne se limitent pas à ce type de critiques concrètes et légitimes. Pour faire image, par exemple, M. Tanguay affirme que le gouvernement s’est « arrogé tous les pouvoirs ». Expression qui sied davantage au dictateur Loukachenko de Biélorussie qu’à François Legault !

Sortant les violons, la cheffe Dominique Anglade a parlé hier de son espoir de retrouver bientôt « une saine démocratie ». Elle a promis de « redonner aux Québécoises et Québécois une démocratie ».

Depuis deux mois, elle fustige aussi une CAQ « autoritaire » ; cela semble désormais paradoxal lorsqu’on pense à la manière dont elle a expulsé (et non simplement suspendue) sa députée Marie Montpetit, sans aucune forme de procès.

Certains libéraux vont encore plus loin dans leurs dénonciations. Le 3 novembre, Enrico Ciccone a parlé du « côté totalitaire » du gouvernement caquiste. Rien de moins !

En multipliant, dans l’atmosphère polarisée actuelle, les caricatures de ce type, l’opposition officielle risque en effet de nourrir un certain complotisme.