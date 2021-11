Yanick Gervais nommé à la tête d’Olymel

L’ancien directeur général de La Fernandière et vice-président chez Olymel, Yanick Gervais, succédera finalement à Réjean Nadeau à la tête du géant de la transformation de viande.

M. Gervais, qui était entré chez Olymel dans la foulée du rachat de son entreprise par le fleuron québécois, occupait déjà le poste de président-directeur général d’Olymel par intérim depuis le décès de M. Nadeau, emporté par un cancer à la mi-octobre.

«Nous accueillons avec confiance Yanick Gervais, un dirigeant de grand talent et d'expérience [...] Ses qualités organisationnelles, sa connaissance des enjeux opérationnels autant que des marchés domestique et étrangers, sa compréhension des besoins des clients, son esprit d'équipe et sa vision stratégique du développement de l'entreprise font de Yanick Gervais la personne idéale pour relever les défis du secteur de la transformation agroalimentaire», a estimé Ghislain Gervais, le président des conseils d’administration d’Olymel et de Sollio Groupe Coopératif, principal actionnaire d’Olymel.

Originaire de Trois-Rivières, le comptable de formation occupait auparavant chez Olymel le poste de vice-président aux opérations, un titre qui le rendait responsable de la gestion de la trentaine d’usines de transformation de porcs et volailles du groupe, tant au Québec qu’ailleurs au pays.

M. Gervais se retrouve à la tête d’une entreprise comptant quelque 14 000 employés, en proie à de nombreux défis notamment avec la crise de la main d’œuvre. Olymel a récemment dû faire face à un long conflit de travail à son usine de Vallée-Jonction, tandis que les Producteurs de porcs du Québec ont récemment critiqué les politiques d’achat de l’entreprise.

«Je serai à l'écoute de nos 14 000 employés qui sont indispensables à notre réussite. Je m'emploierai également à maintenir dans l'avenir des échanges constructifs avec nos fournisseurs et partenaires tant dans le secteur du porc que dans celui de la volaille, tout en poursuivant des relations d'affaires que je souhaite mutuellement fructueuses avec nos clients», a promis Yanick Gervais par communiqué.