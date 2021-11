ABBA de retour dans les palmarès britanniques

Le groupe de pop suédois ABBA s'est hissé au sommet des charts britanniques avec Voyage, le premier album studio du quatuor depuis 1981, a annoncé vendredi l'organisme officiel.

«Voyage» a réalisé 204 000 ventes en sept jours depuis son lancement vendredi dernier, ce qui constitue le plus fort lancement d'un album au Royaume-Uni en quatre ans, depuis l'album Divide de la star de la pop britannique Ed Sheeran.

Depuis leur séparation fin 1982, un an après leur dernier album The Visitors, Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid (acronyme ABBA) n'avaient plus sorti de chansons.

Voyage est leur 10e album classé numéro un au Royaume-Uni : seuls sept autres groupes ou artistes - les Beatles, Elvis Presley, les Rolling Stones, Robbie Williams, Madonna, Bruce Springsteen et David Bowie - en comptent davantage.

«Nous sommes si heureux que nos fans semblent avoir apprécié notre nouvel album autant que nous avons aimé le faire», a commenté le groupe dans un communiqué.

«Nous sommes absolument ravis d'avoir à nouveau un album au sommet des charts», ont-ils ajouté.

Les 204 000 ventes réalisées comprennent 90% d'albums physiques, dont 29 900 vinyle, ce qui en fait le plus fort lancement vinyles du 21e siècle en termes de ventes sur une semaine.

Le précédent record était détenu par Tranquility Base Hotel & Casino du groupe de rock britannique Arctic Monkeys, qui avaient écoulé 24 500 vinyles en une semaine en 2018.