Accessoires de cuisine: une raclette qui réchauffe

Lorsqu’il est question d’ajouter couleurs, saveurs et chaleur au mois de novembre, tout le monde a sa petite idée en tête et les plus gourmands ne tardent pas à sortir leur poêle à raclette.

Toutes occasions

Photo courtoisie, Linen Chest

Possédant deux plaques réversibles (rainurée et lisse) et huit caquelons, ce poêle à raclette Swiss Gourmet de Trudeau convient à toutes les occasions. Faites cuire des crêpes, des œufs et du bacon pour un déjeuner gourmand avec omelette personnalisée dans un caquelon. Ou de la viande, des fruits de mer et des légumes pour un festin avec mini-pizzas cuites sous l’élément.

► linenchest.com > 139,99 $

Table ronde

Photo courtoisie, Stokes

Le gril à raclette Thinkswiss Saturn de haute qualité pour six personnes, placé au milieu d’alléchantes victuailles, créera une ambiance chaleureuse autour de votre table. Il sera au cœur des repas en bonne compagnie, pendant lesquels chacun pourra partager sa recette préférée.

► stokesstores.com > 69,99 $

Pierre chaude

Photo courtoisie, Swissmar

Saisissez vos aliments préférés sur une pierre de granit bien chaude, puis laissez-les cuire jusqu’à l’obtention de la cuisson parfaite, avec le poêle à raclette Matterhorn de Swissmar pour huit personnes, offrant une répartition homogène de la chaleur. Sa base en bois lui confère une élégance incomparable.

► labaie.com > 154,99 $

Repas intime

Photo courtoisie, Tanguay

Pour déguster une raclette en toute intimité, l’ensemble Festivo pour quatre personnes de Trudeau est tout indiqué. Bœuf, poulet, saucisses, fruits de mer, légumes... Les seules limites sont celles de votre imagination. Et dans ses quatre poêlons antiadhésifs (tout comme la plaque), ne vous gênez pas pour faire fondre du fromage.

► tanguay.ca > 59,99 $

Grande tablée

Photo courtoisie, Tanguay

Avec ses deux plateaux (granit et fonte d’aluminium antiadhésive) et son ingénieux mécanisme qui pivote à 180 degrés pour créer un long gril à raclette, ce produit signé Swissmar trouve sa place au cœur d’une grande tablée et s’adapte à n’importe quelle forme de table. Les commandes de puissance permettent de contrôler la chaleur de chaque côté, selon le nombre de convives (jusqu’à huit).

► tanguay.ca > 169,99 $