Air Canada s’entend avec les syndicats pour réaffecter la fiducie d’actions établie en 2009

La compagnie aérienne et les syndicats des employés ont annoncé vendredi avoir conclu une entente de principe visant à réaffecter 17,6 millions d'actions d'Air Canada émises à une fiducie établie en 2009 au bénéfice des régimes de retraite.

Dès la fin de 2022, les actions de la fiducie seront graduellement vendues pendant une période maximale de 15 ans. Le produit net de la vente servira au versement de sommes forfaitaires aux retraités canadiens ainsi qu'au versement d'indemnités de départ volontaire à des employés syndiqués ayant une certaine ancienneté et à des employés non syndiqués, excluant la haute direction.

Il s’agit d’«une réaffectation historique», a souligné Air Canada dans un communiqué.

La compagnie aérienne précise que la valeur marchande actuelle des actions réaffectées est d'environ 455 millions $, selon le dernier cours de clôture à la Bourse de Toronto (TSX). Elle était d'environ 24 millions $ lorsque les actions ont été émises à la fiducie en 2009.

Alors qu'elle faisait face à une insolvabilité, Air Canada s'était alors vu accorder un allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité. L’entreprise avait placé, le 26 octobre 2009, 15 % de ses actions ordinaires de catégorie B avec droit de vote dans une fiducie à laquelle les syndicats auraient accès par la suite.

Depuis 2015, les syndicats discutent des options pour déterminer la meilleure façon d'utiliser la valeur détenue dans cette fiducie.

«Air Canada offre un bel exemple de collaboration entre une entreprise et ses employés pour surmonter les défis et contribuer à la réussite collective», a déclaré Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

La conclusion de cette entente survenue vendredi et la vente des actions sont soumises à une série de conditions, dont la production de documents définitifs et l'obtention de toutes les approbations réglementaires.

«Plus d’argent dans les poches des milliers d’employés»

Les syndicats représentant plus de 20 000 employés d'Air Canada se réjouissent de cette entente «qui va apporter plus de certitude et mettre plus d'argent dans les poches des milliers d'employés actuellement retraités et futurs retraités», lit-on dans un communiqué du Conseil des syndicats.

«L'APAC et ses spécialistes des retraites ont investi un nombre incalculable d'heures de travail aux côtés des dirigeants syndicaux pour faire en sorte que ces actions détenues de longue date puissent être déployées dans l'intérêt de nos membres», a dit Robert Giguere, PDG de l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC).

«Il s'agit d'une victoire et pour les travailleurs et pour Air Canada, a indiqué Jerry Dias, président d'Unifor. Ensemble, nous avons sauvé la compagnie lors d'une précédente crise économique et enfin fait en sorte à présent que nos travailleurs puissent obtenir ce à quoi ils ont droit. Nous attendions ce jour depuis longtemps.»

