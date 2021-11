Audi repousse ses limites avec la nouvelle A8 2022

Dans le cadre du balado Au volant avec Gabriel Gélinas, le journaliste du Guide de l'auto fait un tour d’horizon sur l’historique de la Audi A8 et nous parle de la prochaine mouture qui arrivera en 2022.

La Audi A8 a vu le jour en Europe en 1994 en tant qu’une nouvelle rivale aux BMW Série 7 et Mercedes-Benz Classe S. L’emblème d’Ingolstadt se différenciait grâce à une technologie novatrice pour l’époque.

En effet, la grande berline était bâtie sur un châssis fabriqué en aluminium, lui conférant une légèreté plus importante que la concurrence. Ce modèle n’arrivera que trois ans plus tard sur le marché nord-américain.

Depuis sa création, toutes les innovations techniques de la marque allemande passent par la A8, raconte Gabriel. Par exemple, la mouture actuelle (2017) peut être munie d’une suspension active qui contrôle l’inclinaison de la caisse afin de mieux absorber les inégalités de la chaussée.

Pour 2022, la Audi A8 change sur le plan esthétique. Avec sa calandre Singleframe et la ligne transversale en son centre, le journaliste commente que l’ensemble « donne une certaine verticalité [au design] ». De plus, la berline affiche de nouveaux globes optiques.

Audi propose, pour la première fois, une version S-Line de la A8. Du point de vue stylistique, elle arbore une calandre au look plus sportif et des jantes en alliage de 21 pouces sont livrables en option. Quatre nouvelles couleurs de carrosserie et 15 styles de roues figurent au catalogue.

En matière de motorisation, la A8 sera toujours animée par un V8 biturbo et la variante hybride rechargeable sera également offerte. La plus musclée S8 arrivera plus tard.

La Audi A8 2022 sera disponible sur le marché canadien dès l’été prochain. Les prix seront annoncés plus près de la date de commercialisation.