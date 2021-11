C’est fini pour Braydon Coburn

Le défenseur Braydon Coburn a annoncé sa retraite du hockey professionnel, vendredi, mettant fin à une carrière de 16 saisons et de 983 matchs du calendrier régulier.

Le huitième choix au total du repêchage 2003 était joueur autonome sans compensation après avoir terminé un contrat de deux ans et de 3,4 millions $. Il a amorcé la dernière campagne chez les Sénateurs d’Ottawa, qui l’ont échangé aux Islanders de New York contre une sélection de septième tour le 11 avril.

«Marcher dans les édifices de la Ligue nationale pendant 16 ans en étant entouré des meilleurs hockeyeurs, des entraîneurs, des dirigeants, des soigneurs, des officiels et des partisans a été un privilège incroyable, a affirmé Coburn sur le site de l’Association des joueurs. Je suis très fier d’avoir commencé dans ce circuit en tant que Thrasher d’Atlanta, d’avoir porté l’uniforme orange et noir des Flyers de Philadelphie, d’avoir gagné la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay et d’avoir conclu ma carrière chez les Sénateurs et les Islanders.»

Coburn a totalisé 234 points, dont 49 buts, et 720 minutes de punition. Il a soulevé la coupe au terme des séries 2020. Au chapitre des transactions, il était passé à Ottawa en provenance de Tampa le 27 décembre 2020 en compagnie du Québécois Cédric Paquette.

