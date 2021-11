Cyberattaques: une formation pour les employés de compagnies minières

Une formation sera offerte dans plusieurs cégeps aux employés de compagnies minières, qui n’échappent pas aux cyberattaques qui menacent de plus en plus les industries.

À l’heure des camions autonomes et de la 4e révolution industrielle, le monde minier est en pleine transformation et doit se protéger de ce nouveau type de menaces.

Une formation destinée aux employés des compagnies minières sera alors proposée par les cégeps de Sept-Îles, La Pocatière et Thetford pour faire face à cette situation.

Pour le spécialiste en intelligence et cybersécurité, Jean-Philippe Perin, cette formation va combler un besoin important dans l’industrie minière.

«Il y a une nouvelle manière de travailler avec de nouveaux outils. Cette manière-là, on a utilisé les outils, mais personne ne s’est dit: si jamais ça tombe en panne ou si les fonctionnalités de cet outil sont déréglées, qu’est-ce qui se passe et comment on va réagir?

«Comment faut-il former les utilisateurs courants des nouvelles technologies à leur nouveau métier qui est dû à la transformation numérique», a-t-il expliqué.

La formation de 66 heures sera offerte en mode virtuelle aux spécialistes des technologies de l’information. Un sondage réalisé auprès des entreprises minières a également révélé que les besoins de formation sont également très importants auprès des gestionnaires.

«Il fallait commencer par les gestionnaires parce que ça les concerne aussi parce que s’il y a une gestion de crise, il faut vraiment que ce soit eux qui prennent le relais, à l’aide de leur équipe de technologie de l’information», a souligné M. Perin.

Il est cependant difficile de connaître le nombre de cyberattaques qui ont touché l’industrie minière.

Selon le spécialiste Jean-Philippe Perin, aucun événement n’a été rendu public au Québec. Des compagnies d’Afrique en ont toutefois été victime et ont fait face à des demandes de rançon.

Et les entreprises tentent généralement de camoufler ces événements qui peuvent dévoiler leur vulnérabilité.

Jean-Philippe Perin croit que ces informations devraient être partagées, tout en protégeant les industries, pour contribuer à la recherche sur la cybersécurité et développer des outils pour contrer cette menace grandissante.