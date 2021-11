Des boîtes à cuisiner pour stimuler l’achat local

Cinq entreprises de la MRC Des Chenaux, en Mauricie, collaborent ensemble pour développer la Boîte Gourmande afin de proposer des aliments locaux aux clients pour encourager l’achat local dans la région.

La propriétaire de La Fabrique Gourmande, Isabelle Magny, a développé le concept à l’aide de la copropriétaire des Jardins Bio Campanipol, Florence Lefebvre Saint-Arnaud. Grâce aux nouvelles boîtes, elles veulent faire connaître les producteurs locaux.

«Avec la pandémie, on a eu pas mal de défis. J’ai proposé des boîtes à cuisiner à partir de nos ingrédients d’ici, de la MRC des Chenaux», a expliqué Mme Magny.

D’autres recettes devraient voir le jour au fil des saisons à venir. Elles seront adaptées aux aliments disponibles selon le moment de l’année.

La première recette de la Boîte Gourmande est un brownie du temps des Fêtes. Les entreprises ont chacune fourni un ingrédient pour la cuisine.

«On ouvre la boîte, on sort les ingrédients et on se fait un plaisir de découvrir qu’ils sont locaux. C’est vraiment une boîte à cuisiner clé en main», a assuré Mme Lefebvre Saint-Arnaud.

Une fiche recette et une capsule vidéo sont aussi incluses avec la boîte pour accompagner le client durant la cuisine.

Alors que l’achat local est en plein essor, le projet permettra aux plus petites entreprises de se faire connaître par encore plus de gens dans la région.

La propriétaire de Saveur Primitive, Jacynthe Fréchette, a remarqué un engouement de la population pour ses produits locaux. Elle n’a pas souffert de la pandémie, mais pense à tous ceux qui n’ont pas eu le même dénouement que son entreprise.

«Le monde s’est tourné sur l’achat local, [pour] trouver les entreprises qui pouvaient leur fournir à ce moment-là. Ça va permettre aux gens de connaître Saveur Primitive, mais en même temps d’autres producteurs transformateurs», a-t-elle avancé.

Ce n’est pas la seule initiative du genre sur le territoire. Panier Mauricie a développé une plateforme de vente en ligne d’aliments frais pour faciliter l’achat local.

«C’est surtout pour les producteurs, qui eux, avaient déjà commencé à produire [avant la pandémie]. Ces personnes-là étaient face à une mise en marché presque inexistante», a expliqué le président de la Coopérative solidarité des Marchés publics de la MRC de Maskinongé, Nicolas Gauthier.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs sites du genre ont vu le jour à travers la province. Pour qu’il y ait une réelle différence, il faut d’abord que les consommateurs changent leurs habitudes en ligne.

«On est habitués avec une pizza. On est habitués avec des souliers, qui viennent souvent d’ailleurs malheureusement. C’est un peu étrange que ce qu’on consomme trois fois par jour vienne majoritairement de l’extérieur», a ajouté M. Gauthier.

La livraison se fait à l’année, mais les produits disponibles varient selon les saisons.

Quant aux boîtes à cuisiner, elles seront prêtes à commander dès le 19 novembre. Voilà une autre façon de contribuer à l’achat local, tout en profitant d’une gourmandise à la maison.