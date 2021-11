Desjardins: les excédents avant ristournes aux membres bondissent de 65,2 %

Desjardins a enregistré des excédents avant ristournes aux membres de 2549 millions $ durant les neuf premiers mois de 2021, ce qui représente une augmentation de 65,2 % par rapport à la même période l’an dernier.

Desjardins a vu ses revenus d’exploitation augmenter de 9,8 %, avec un total de 14 902 millions $ durant les neuf premiers mois de 2021, comparativement à la période équivalente en 2020.

Le retour aux membres et à la collectivité est également en hausse depuis le début de l’année, atteignant 335 millions $, comparativement à 314 millions $ pour la période correspondante de 2020.

Troisième trimestre

La bonne performance du troisième trimestre de 2021 a contribué à ces résultats positifs. Les excédents avant ristournes aux membres s’élèvent à 816 millions $. Cette augmentation de 87 millions $ se traduit par une hausse de 11,9 %, par rapport au troisième trimestre 2020.

Quant aux revenus d'exploitation, ils se chiffrent à 5250 millions $, de juillet à septembre 2021. Il s’agit d’une hausse de 13,1 %.

Pour sa part, le retour aux membres et à la collectivité totalise 114 millions $. Ce résultat est supérieur de 10 millions $ par rapport à celui de la même période en 2020.

«Les excellents résultats du Mouvement Desjardins au troisième trimestre suivent la tendance amorcée en début d'année, a souligné vendredi le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier. Les excédents et les ristournes sont en hausse grâce notamment à la solide performance du réseau des caisses et à un taux de sinistres moins important en assurance de dommages.»

De façon générale, Desjardins a enregistré une baisse significative de la charge de sinistres en 2021, particulièrement pour les assurances automobile.

Rappelons que les excédents des neuf premiers mois terminés le 30 septembre 2020 avaient été marqués par le début de la pandémie de COVID-19. La dotation à la provision pour pertes de crédit avait été affectée par les incidences de la détérioration des perspectives économiques.

«Je suis fier du travail de la grande équipe Desjardins et de nos efforts pour assurer une relance socioéconomique verte», a commenté le dirigeant.

