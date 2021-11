Drummondville: un conseil municipal majoritairement féminin

À Drummondville, la nouvelle mairesse Stéphanie Lacoste a été assermentée vendredi matin. Quatrième à occuper ce poste en moins de deux ans, elle pilotera un conseil municipal majoritairement renouvelé et féminin.

Sur les 13 membres du conseil municipal, sept, dont la nouvelle mairesse, sont des femmes. «Je trouve ça formidable, s’est-elle exclamée. Ça dénote une volonté de changement, un changement aux couleurs environnemental parce que c’est une question qui tient à cœur les jeunes et les femmes.»

Sarah St-Cyr Lanoie, une jeune mère de famille, a été élue conseillère municipale pour la première fois: «Je voulais montrer un exemple de persévérance à mes enfants, mais aussi que c’était possible de concilier famille et politique. C’est sûr que ça demande de faire de la gymnastique, il faut être bien entourée, mais on peut y arriver.»

Les recrues pourront compter sur l'expérience de quelques vétérans, notamment le doyen Yves Grondin, élu pour la première fois en 2005: «De voir arriver cette jeunesse, ça me rend très fier. Mon rôle sera de les accompagner pour qu’ils puissent prendre leurs propres décisions et aussi leur expliquer celles qui ont été prises dans le passé.»

Un vent de jeunesse a soufflé, poussant vers la sortie Alain Carrier. Après un court mandat de 14 mois, il a quitté la mairie sans rencontrer sa successeure. Son équipe n’a réussi à faire élire que trois conseillers: Carole Léger, Daniel Pelletier et Mario Sévigny.

Dans un discours prononcé après son assermentation, la mairesse leur a tendu la main. «Faisons équipe ensemble pour le bien des Drummondvilloises et des Drummondvillois.»

«Si tous les élus se rangent derrière elle, Drummondville va progresser, indique Carole Léger. Je n’ai pas l’intention de jouer le rôle d’opposition pour le moment. Si les projets sont bons pour Drummondville, je serai pour.»

Les élus siégeront lors d’un premier conseil municipal le 22 novembre prochain.

