Du contreplaqué pour empêcher des patients de sortir de leur chambre en CHSLD

Les conditions de vie sont toujours difficiles dans certains CHSLD en raison d’éclosions de COVID-19. Marie Vien, dont la sœur est au CHSLD Vigi Reine-Elizabeth à Montréal, destiné aux personnes atteintes d’Alzheimer, déplore une application stricte des consignes sanitaires.

«Le peu de filet de lucidité qu’elle avait, elle l’a perdu en l’espace de 10 jours. Je trouve ça épouvantable», a déclaré Marie Vien au micro de Sophie Durocher sur QUB Radio, vendredi.

Sa sœur Dominique, 65 ans, est atteinte d’Alzheimer précoce et n’a plus de liberté de mouvement depuis une éclosion de COVID-19 dans l’établissement. La direction a indiqué vendredi que huit résidents étaient toujours infectés et cinq autres étaient rétablis.

Les résidents sont toutefois contraints de rester dans leur chambre. Une planche de contreplaqué bloque le bas de la porte pour les empêcher de sortir.

«Elle est confinée à cette chambre depuis plus de 10 jours et elle en a pour plusieurs jours encore. Elle mange seule, le matin, le midi, le soir. Elle est lavée à la bassine, elle n’a pas le droit d’aller à la douche. On ne lui lave pas les cheveux, c’est moi qui lui ai lavé les cheveux dans un évier. Sa santé et sa mémoire ont complètement périclité», a raconté Mme Vien.

Cette dernière demande au ministre de la Santé Christian Dubé d’intervenir.

«La région de NDG n’est plus considérée comme une zone rouge. Le CHSLD n’est pas tenu d’isoler les zones chaudes des zones froides. Résultat: tous les patients des six étages sont confinés à leur chambre.»

Comble de malheur, une infestation de punaises fait également rage au 4e étage de l’immeuble, s’est désolée Marie Vien.