Edmonton: choix clé

La décision du Canada de disputer ses deux matchs de qualification de la Coupe du monde à Edmonton n’est pas anodine.

Dans ce tournoi octogonal où toutes les équipes affrontent leurs rivales à deux reprises, une fois à domicile et une fois à l’étranger, on essaie de profiter de tous les avantages compétitifs dont on dispose.

Et pour le Canada, face à des équipes latino-américaines, cet avantage est indéniablement le froid.

En décidant de jouer les matchs contre le Costa Rica et le Mexique dans la capitale albertaine, on mise à fond sur la nordicité du pays pour déstabiliser l’adversaire.

Ambiance

Certes, les rencontres disputées au BMO Field de Toronto, port d’attache de l’équipe, ont été énergiques. Mais rien ne peut arriver à la cheville d’un Commonwealth Stadium avec plus de 50 000 spectateurs.

Qui plus est, en jouant à Edmonton le Canada s’assure de ne pas avoir beaucoup de partisans adverses, ce qui aurait certainement été le cas à Toronto, surtout lors du match contre le Mexique, mardi prochain.

Et ce n’est pas tout, vendredi soir, il faisait 2 °C lors du match contre le Costa Rica, avec une température ressentie de -2 °C.

Hormis une poignée de joueurs qui ont évolué en Amérique du Nord, il y a sans doute une grande majorité de Costaricains qui ont vécu ce genre de température pour la première fois vendredi.

Volontaire

Quand on a annoncé que les deux matchs de la fenêtre de novembre seraient disputés à Edmonton, le sélectionneur canadien, John Herdman, ne s’en est pas caché.

C’était bien volontaire de soumettre les Costaricains et les Mexicains aux rigueurs de la fin de l’automne, qui peut souvent ressembler à l’hiver dans le nord de l’Alberta.

D’ailleurs, on prévoit une température de -5 °C pour le match de mardi contre le Mexique, avec un ressenti de -13 °C en soirée.

C’est une façon toute canadienne de répliquer aux équipes latino-américaines qui ne se sont jamais gênées pour disputer des matchs en plein après-midi pour que les Canadiens soient incommodés par l’humidité et la chaleur tropicales.

Abus

Quand on met les choses en perspective, la décision canadienne est plutôt sympathique.

En effet, il est souvent intimidant d’aller jouer dans les stades au sud du Rio Grande.

Prenons l’exemple du Mexique. Le match nul de 1 à 1 qu’a disputé le Canada le mois dernier devait l’être à huis clos, puisque les partisans étaient sous le coup d’une interdiction d’entrée au stade qui a toutefois été levée après un seul match sur les deux imposés.

On leur reproche depuis trop longtemps d’insulter les équipes adverses avec des chants homophobes.

Mais les Mexicains n’ont pas compris et les chants ont repris de plus belle lors de la rencontre face au Canada et lors du match contre le Honduras.

Résultat, les deux prochains matchs locaux du Mexique lors du tournoi seront joués à huis clos.