Élections municipales: les 6 à 17 ans éliraient aussi Valérie Plante

Les jeunes de 6 à 17 ans ayant participé à la simulation en ligne «À toi de voter!» voteraient à 46,3 %, pour Valérie Plante, 29,8 % pour Denis Coderre et 7,8 % pour Balarama Holness, un résultat proche de celui de l’élection des adultes.

Les jeunes électeurs ont été sollicités à participer à différentes simulations de vote à l’occasion de l’élection municipale du 7 novembre, une façon de développer l'intérêt des jeunes sur la politique comme futurs électrices et électeurs.

Le projet «À toi de Voter!» leur a également permis de déterminer les thèmes qui leur tenaient à cœur. La transition écologique a obtenu la première position avec 19,5 %, suivie de près par l'accès au logement abordable avec 18 %.

Grâce au Petit bureau de vote virtuel, 620 enfants de 6 à 11 ans ont voté pour la qualité que doit posséder une mairesse ou un maire ainsi que le domaine d'activités qui les touchent le plus. Environ 35 % des enfants considéraient que leur élu devait en priorité être à l'écoute des gens et de leurs idées.

De plus, les parcs, les modules de jeux et les espaces publics remportent le domaine d'activités le plus populaire avec 30,37 % des voix.

