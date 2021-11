Hausse marquée de l'itinérance à Trois-Rivières

À Trois-Rivières on observe une importante hausse de l'itinérance. Uniquement au centre d'hébergement Le Havre, les demandes de services ont bondit de 210%.

On est passé de 484 demandes d'urgence en 2020 à 1020 demandes en 2021. Parmi ces demandes, Karine Dahan directrice clinique, constate de nombreuses femmes.

«Un chiffre qui est significatif pour nous, c'est le nombre de femmes. En 2020, (on avait) 49 femmes différentes, en 2021, 81.»

Presque quotidiennement avec l'Escouade itinérance, Martin Fiset va à la rencontre des sans-abris. Aucun doute pour lui que le problème s'aggrave. «L'année passée entre 12 et 15 repas qu'on servait dans nos tournées. Cette année ça a monté jusqu'à 26 mais on a répertorié 34 personnes qui dorment dans la rue.»

C'est la pandémie et la crise du logement qui ont exacerbé le problème. Surtout la crise du logement qui a vraiment changé le visage de l'itinérance selon M. Fiset. «J'ai des femmes qui travaillaient dans des bureaux et qui dorment dans le parc et qui ont peur la nuit.»

Aux Artisans de la paix, l'intervenante Charline Vaugeois est à même de constater chaque semaine cette hausse. «Je vous dirais que trois jours sur cinq il y a des quelqu'un couché sur le banc devant l'organisme.»

Avec l'hiver qui approche, on a besoin de solutions. Notamment de logements abordables croit Mme Dahan. «D'avoir accès à des logements à prix réduits avec un accompagnement psycho-social.»

Et comme si ce n'était pas assez, de nombreux loyers seraient insalubres. Tellement que certains s'attendent à ce que de nouvelles familles joignent les rangs des sans-abris quand leur logement sera condamné.