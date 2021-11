Hébergement d’urgence: un refuge rénové pour héberger des femmes et leurs enfants

Un refuge pour femmes et enfants, situé dans le sud-ouest de Montréal, pourra accueillir huit familles dès le 3 décembre prochain, date de fin des rénovations actuellement en cours.

Ce nouveau refuge de Logifem offrira un environnement sécuritaire et favorable où les femmes et leurs enfants pourront guérir d'un traumatisme et reconstruire leur vie.

La crise du logement combinée à une augmentation inquiétante des violences conjugales pendant la pandémie de COVID-19 font en sorte que le besoin d'espaces d'hébergement pour les femmes avec enfants est plus pressant que jamais.

Les femmes pourront demeurer au refuge jusqu'à un an si elles en ont besoin, tout en bénéficiant de la présence d’intervenants sociaux qualifiés qui offrent un soutien et des conseils. Une ergothérapeute peut également aider les familles avec les routines et le développement des enfants.

Ce projet bénéficie de l’aide de la communauté et plusieurs bénévoles aident actuellement pour les rénovations, le nettoyage et les activités de financement.

La directrice de Logifem, Sally Richmond, s’est dite fière de la mobilisation citoyenne qui permettra d’ouvrir ce nouvel abri le plus rapidement possible.

«Malheureusement, le besoin pour les refuges pour femmes est aussi fort, et même peut-être davantage, en 2021 qu’à l’ouverture de Logifem en 1988. En créant ces espaces d'abris supplémentaires, nous pourrons aider les familles à traverser certaines des périodes les plus difficiles de leur vie afin qu'elles puissent aller de l'avant avec espoir et courage», a-t-elle déclaré.