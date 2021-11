Jon Gruden poursuit la NFL et son commissaire

L’ancien entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas Jon Gruden poursuivra la NFL et le commissaire Roger Goodell en justice, les accusant d’avoir détruit sa carrière et sa réputation.

L’avocat de Gruden, Adam Hosmer-Henner, a officiellement déposé la plainte à la Cour du huitième district judiciaire du comté de Clark, dans le Nevada, vendredi, selon les documents envoyés au NFL Network.

Gruden a démissionné de son poste en octobre, après qu’une enquête contre l’équipe de football de Washington concernant des inconduites en milieu de travail, ait permis de dévoiler certains courriels compromettants dans lesquels Gruden use de commentaires racistes, misogynes et transphobes.

Gruden et son avocat reprochent aux accusés d’avoir spécifiquement choisi de révéler au grand jour des courriels de Gruden, en les envoyant au Wall Street Journal et au New York Times.

«Il n’y a aucune explication ou justification à savoir pourquoi les courriels de Gruden sont les seuls à avoir été rendus publics, parmi les 650 000 courriels amassés durant l’enquête de la NFL au sujet de l’équipe de football de Washington, ou même pourquoi les courriels ont été divulgués en plein milieu de la saison des Raiders», peut-on lire dans la plainte déposée par Hosmer-Henner.

Le plaignant stipule aussi que la NFL a forcé les Raiders à le congédier, «en laissant savoir que d’autres documents seraient divulgués si ce n’était pas le cas».

Gruden écoulait la quatrième année d’un contrat de 10 saisons, lui rapportant 100 millions $, au moment d’être congédié. Le propriétaire des Raiders Mark Davis avait alors mentionné qu’une entente avait été conclue entre Gruden et lui pour les années restantes, sans en dévoiler les détails.

