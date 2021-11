Kamala 2024?

Vendredi matin le site The Hill réservait quelques lignes à une éventuelle candidature de Kamala Harris pour la présidence en 2024. Depuis que Joe Biden en a fait sa vice-présidente, nous étions nombreux à considérer qu’il s’agissait d’un tremplin pour l’ancienne sénatrice de la Californie.

Après un peu plus de 10 mois de présidence Biden, ceux et celles qui envisageaient favorablement une candidature de Kamala Harris sont forcés de modérer leurs ardeurs ou de nuancer leurs analyses.

Déjà pendant les primaires démocrates, je constatais que malgré la capacité de la candidate à bien garnir son trésor de campagne ne s’accompagnait pas d’une réelle ferveur ou d’un appui populaire. Chouchou de plusieurs dirigeants du Parti démocrate, Harris peinait déjà à rejoindre les gens sur le terrain, là où ça compte.

À partir du 20 janvier, je me suis dit que la vice-présidence permettrait à Kamala de se montrer sous un jour favorable tout travaillant son image. Après tout, c’est son patron qui assume les décisions et qui subit la pression. Lorsque celui-ci lui a offert l’opportunité de mener de véritables dossiers, les résultats ont cependant été, et c’est poli, mitigés.

L’élection de 2024 est encore loin, mais il devient de plus en plus difficile pour la vice-présidente de modifier les perceptions à son endroit. C’est ce que The Hill confirmait ce vendredi matin. De plus, pour le meilleur ou pour le pire, son destin est lié à celui du président.

À ses propres difficultés à se démarquer, on doit ajouter à ce portrait sombre une conjoncture économique difficile sur laquelle plane de plus en plus l’ombre de la tendance inflationniste, mais aussi la cote de popularité abyssale de l’administration Biden.

Si on ne peut d’ores et déjà écarter Kamala Harris d’un groupe de prétendants ou de prétendantes au trône pour 2024, force est de constater que la pente est raide. Pour l’heure, elle semble condamnée à espérer une embellie économique et l’adoption par le congrès des plans d’investissements proposés par son patron.

Comme si les écueils mentionnés plus haut ne suffisaient pas à plomber les chances de la vice-présidente, elle se doit également d’attendre patiemment que Joe Biden annonce ses intentions pour la prochaine présidentielle.

Pendant les primaires démocrates, Joe Biden avait laissé entendre qu’il pourrait être un président de transition, un homme de confiance qui permettrait à son parti de présenter un front uni et de ne pas s’aliéner un électorat refroidi par les ardeurs des candidatures plus progressistes.

Si ces rivaux pour l’investiture démocrate avaient bien enregistré le message, une fois dans le bureau ovale Biden a laissé entendre qu’il serait encore sur les rangs en 2024. Que son intention soit sincère ou pas, il peut difficilement affirmer autre chose.

Alors que le bras de fer avec le congrès se poursuit, ce n’est pas le moment pour le président de confirmer qu’il quittera et ne se battra pas jusqu’au bout. Cet aveu pourrait être perçu comme un signe de faiblesse au moment où le président ne peut se permettre d’afficher la moindre faille.

Plus Biden s’accroche, moins Harris peut se permettre d’être agressive dans sa préparation. Solidaire dans ses actions et ses propos, il lui est impossible de se démarquer et l’héritage Biden lui collera à la peau.

Je m’intéresse au parcours politique de Kamala Harris depuis l’époque où elle était procureure générale de la Californie et j’ai observé son comportement au sénat après son élection à la chambre haute. Femme douée, déterminée, intelligente et forte, elle n’est pas en mesure de confirmer les espoirs placés en elle. Au moment d’écrire ces lignes, un faible taux de 28% de ses concitoyens ont une perception favorable de son travail à la vice-présidence.

Que ce soit en raison d’un contexte difficile, des choix effectués par le président Biden ou encore parce qu’elle n’a pas la cote auprès de ses concitoyens, l’ambition de Mme Harris pourrait bientôt frapper un mur. Le temps file rapidement et les démocrates sont encore occupés par leurs chicanes de famille...