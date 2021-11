La CAQ 10 ans plus tard: «cette troisième voix était importante pour moi»

Après une élection difficile pour l’Action démocratique du Québec (ADQ) en 2008, François Bonnardel, un des six derniers élus de cette formation politique, a vu le mariage avec la Coalition Avenir Québec (CAQ) en 2012 comme une possibilité de mettre enfin un terme à la dualité politique qui durait depuis une cinquantaine d’années dans la province.

«On a tenu l’ADQ, parce que cette troisième voix pour moi, elle était importante. C’était de briser la dualité politique que le Québec connaissait depuis une cinquantaine d’années. Et là dans le paysage politique, la CAQ est arrivée, François Legault est arrivé et on se reconnaissait dans une certaine mesure là-dedans par les idées. [...] Ça allait de soi que le mariage devait se faire», estime celui qui est aujourd’hui ministre des Transports.

Le fait d’avoir dû abandonner certaines idées fortes de l’ADQ, comme de faire une place au privé dans le réseau de la santé, ne semble plus préoccuper M. Bonnardel.

«Quand je parle de mariage, on parle de saine gestion des finances publiques, une meilleure autonomie dans le Canada, un système de santé qui est plus fort, une meilleure réussite pour nos enfants à l’école... Dans ces conditions, je pense qu’on se rejoignait dans plusieurs points. Un nationalisme qui est fort, une identité qui est forte», estime-t-il.

«Grande fierté»

Après sept années en montagnes russes passées dans l’opposition à Québec, François Bonnardel dit être particulièrement fier du fait que la CAQ a pris le pouvoir en 2018.

«Il faut regarder le processus. Ça fait 10 ans. On a été sept ans dans l’opposition, ç’a été des moments qui ont été le fun et qui ont été extrêmement difficiles. Avec l’élection de 2018, c’est ma plus grande fierté d’avoir mis fin à cette dualité que le Québec connaissait depuis 50 ans», lance-t-il.

Sa formation politique mise sur une plus grande autonomie au sein de la fédération canadienne; est-ce là la carte cachée qui a permis à la CAQ d’être portée au pouvoir?

«Je pense que les Québécois étaient un peu fatigués de ce débat entre les deux grandes formations politiques que sont le PQ et le PLQ. On a su démontrer qu’on était une coalition, qu’on était capable d’arrimer et d’attacher des gens qui venaient de tous les horizons politiques.»

Mais rien n’est encore gagné, croit M. Bonnardel.

«Ce n’est pas toujours gagner. C’est une théorie du petit pas, peut-être, quand on le regarde. Je pense que les Québécois sont majoritairement fiers du travail qu’on a fait depuis trois ans», dit-il.

Défendre une identité

Reste que l’identité demeure une pierre d’assise pour le gouvernement au pouvoir, qui souhaite d’abord et avant tout protéger la nation et sa langue.

«Quand on regarde le portrait du Québec en Amérique du Nord, on a une nation à défendre, on a une langue à défendre. Tous ceux qui vivent à Montréal, tous ceux qui y vont pour travailler, qui ont à se déplacer, le voient, le sentent. [...] Il faut protéger notre langue. Il faut une meilleure intégration des immigrants pour être capable de leur donner la possibilité de s’épanouir et de participer à l’activité économique du Québec, en français», conclut François Bonnardel.