La meilleure minoune à 2000 $

Avec l’arrivée de cette damnée pandémie, nombreux sont ceux qui ont choisi d’abandonner le transport en commun pour se procurer une voiture. Pour se sentir davantage en sécurité puis parce que ça convenait mieux à leur nouveau mode de vie.

À l’opposé, d’autres ont réalisé que de grosses mensualités sur une bagnole qui dort plus fréquemment au stationnement étaient superflues. Qu’il était plus logique d’utilisr cet argent pour rénover la cuisine. Bref, nombreuses sont les raisons qui incitent les gens à se procurer une bonne vieille « minoune », et ce, même si les véhicules de luxe se multiplient sur nos routes.



Un entretien de plus en plus coûteux

Naturellement, plus les années avancent, moins ces voitures bon marché sont nombreuses. Car, ne soyons pas dupes, il serait impossible de conserver ne serait-ce qu’une Toyota Corolla 2022 durant 20 ans avec un budget d’entretien comparable à celui d’une Corolla vendue au début du siècle. Aujourd’hui, la quantité de gadgets technologiques se trouvant dans les automobiles est telle qu’il est évident que les coûts d’entretien et de réparation à long terme exploseront. Il suffit de penser aux reprogrammations électroniques, aux capteurs de pression des pneus, aux alignements en conjoncture avec les systèmes ADAS (assistance à la conduite), au remplacement des phares à DEL plutôt qu’à une ampoule ordinaire et même, au changement de pneus de 17 ou 18 pouces, au lieu de 14 ou 15 pouces.

La liste d’éléments technologiques et de gadgets qui requièrent de l’entretien est donc très longue. Et plus vous montez en gamme, plus elle s’allonge. Ce point est donc à considérer d’entrée de jeu lorsque vous ciblez une voiture à très bas prix. Parce que si votre budget est restreint, vous n’avez probablement pas les moyens ou l’envie de débourser 2 000 $ pour remplacer des amortisseurs... D’emblée, évitez tout ce qui est considéré comme étant un véhicule de luxe. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo et les autres. Souvent, ces modèles vendus pour quelques milliers de dollars le sont justement parce que leur coût d’entretien est nettement plus élevé, sans compter la complexité du travail qui en découle. Ne soyez donc pas étonné si vous êtes en mesure de trouver sur le marché une BMW de dix ans au prix d’une Toyota Yaris de même âge.

Des modèles à prioriser?

Lorsque l’on se procure une voiture pour quelques milliers de dollars, il faut penser budget : la plus solide, avec la plus faible consommation possible et avec un entretien des plus raisonnables à effectuer. Et si elle s’accompagne de deux jeux de pneus, il s’agit d’un sérieux atout financier. Idéalement, il faut donc cibler des compactes, sans grande fioriture, et en gardant toujours en tête que plus il y a de gadgets, plus ça coûtera cher. Par exemple, un rouage intégral impacte sur l’usure des pneus et la consommation d’essence, en plus de nécessiter un entretien.

Inutile de vous le dire, certains modèles sont plus durables que d’autres. On évite donc les Dodge Caliber et Ford Focus/Fiesta à boîte automatique. Les Nissan équipées d’une boîte CVT, beaucoup trop fragile, ainsi que les Hyundai Elantra 2011-2013 dotées de moteurs très fragiles.

Difficile bien sûr de me lancer dans une liste exhaustive de véhicules à cibler. Et considérez aussi que la recommandation d’un modèle est faite de façon générale, ce qui signifie qu’une inspection est tout de même de mise. N’oubliez pas que la rouille, même localisée, est votre pire ennemi. Une voiture affectée par un début de rouille risque d’être sérieusement hypothéquée l’an prochain. Jetez également un œil à l’usure des pneus. S’ils sont usés de façon inégale, c’est signe que la voiture nécessite des réparations au chapitre de la suspension ou de la direction, en plus de devoir passer à la table d’alignement. Par ailleurs, connaître l’historique du véhicule est un gros avantage parce qu’une voiture de 10 ou 12 ans pourrait en avoir très long dire...

Parmi les modèles à cibler, pensez aux Honda Fit et Civic, peu importe l’année. Des voitures solides, frugales et faciles à entretenir. Certes, leur verni de peinture est souvent abîmé par le soleil, particulièrement sur des modèles de couleur foncée. Si tel n’est pas le cas, c’est signe d’un entretien plus méticuleux.

Les Hyundai Accent et Kia Rio peuvent elles aussi être de très bons partis. Ce sont d’excellentes sous-compactes, solides et sécuritaires, et qui passent aisément l’épreuve du temps. Autre option intéressante? La Mitsubishi Lancer, à partir de 2008. Une voiture chouchou des Québécois et qui a su prouver sa fiabilité au fil des ans.

Même chose du côté de la Suzuki SX4, bien que dans ce cas, certaines pièces commencent à être plus complexes à trouver. Puis, de façon incontournable, les Toyota. Yaris, Corolla et Matrix/Pontiac Vibe. Des voitures qui, avec un minimum d’entretien, peuvent durer extrêmement longtemps.