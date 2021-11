Le maire de Shawinigan rencontre François Legault

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, a pu exprimer directement au premier ministre François Legault son vif mécontentement, vendredi, face à la décision de déménager de sa ville vers Bécancour le projet d'usine commerciale de Nemaska Lithium.

On y fabriquera du lithium pour les batteries de voitures électriques.

François Legault ne changera toutefois rien à la décision même si Investissement Québec est partenaire dans le projet.

«Ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui décident où ils s'établissent et nous, tout ce qu'on peut faire comme gouvernement c'est de les appuyer incluant les appuyer financièrement. L'entreprise dont vous parlez a décidé de s'établir à un certain endroit. On doit les appuyer», a tranché François Legault.

À l'annonce du déplacement du projet, le maire de Shawinigan avait prévenu que «Québec en devait une à sa ville» et qu'il faudrait compenser par autre chose.

À l'issue de ses échanges avec François Legault, M. Angers a paru rassénéré. «Le premier ministre a été très à l'écoute de mes propos. Probablement qu'au cours des prochains mois on devrait être en mesure de pouvoir avoir cette fameuse compensation», a-t-il relaté au sortir de la rencontre.

La nouvelle usine de filtration de l'eau potable de Shawinigan figurait aussi à l'ordre du jour. Cette usine en rodage depuis janvier 2020 est la source de rejets polluants et ne fonctionne pas à pleine capacité.

Michel Angers a appelé à l'aide le premier ministre. «Je lui ai indiqué que le gouvernement du Québec a aussi une part de responsabilité dans ce dossier-là. Il va travailler attentivement avec ça. Je vais rencontrer la ministre des Affaires municipales Madame Laforest», a-t-il ajouté.

Le ministère de l'Environnement avait à l'époque, appuyé le choix d'une technologie qu'on sait maintenant déficiente.