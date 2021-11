Le tunnel La Fontaine de nouveau fermé vers Montréal durant le week-end

Le ministère des Transports recommande aux usagers de la route d’éviter le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, en raison de sa fermeture en direction de Montréal, durant la fin de semaine.

L’autoroute 25 en direction nord sera fermée en effet entre la sortie 90 et la rue Notre-Dame Est, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h.

Un détour est proposé via l’autoroute 20 en direction ouest et le pont Jacques-Cartier. Pour les poids lourds, ils peuvent rallier la rue Notre-Dame via le boulevard Pie-IX et la rue Sherbrooke, selon Mobilité Montréal qui n’exclut pas des risques de congestion.

L’accès à l'Île-Charron demeure ouvert avec un détour via l’A-25 en direction sud et la route 132 en direction ouest.

À Boucherville, à la hauteur de l’échangeur des autoroutes 20 et 30, on prévoit la fermeture de la voie de desserte de l’A-20 en direction ouest, et ce, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h. Ce qui impliquera la fermeture des bretelles menant vers Vaudreuil-Dorion et Montréal.

À Terrebonne, sur l’autoroute 6640 dans les deux directions la circulation sera à contresens sur la chaussée ouest, à la hauteur du pont d’étagement de la route 137, de vendredi 22 h à lundi 4 h.

Au centre-ville de Montréal, la rue Saint-Jacques sera fermée entre la rue Mansfield et le boulevard Robert-Bourassa, de vendredi 19 h à dimanche 19 h.