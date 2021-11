Les 50 meilleurs vins à moins de 20$

Disons que le vin a coulé depuis que Les Méchants Raisins ont publié leur première liste au début des années 2010. À l’époque, c’étaient les vins à moins de 15 $. En 2016, on est même allés jusqu’à vous en suggérer 75 !

Aujourd’hui, l’offre de bons vins sous la barre des 15 $ s’est tarie comme neige au soleil, si bien que nous avons dû corriger le tir et grimper au palier psychologique des 20 $. Qu’à cela ne tienne, nous avons pris soin d’inclure les meilleurs à petit prix. Parlant de prix, la SAQ annonçait au début du mois de novembre une hausse de prix. C’est la troisième en sept mois... Curieusement, une minorité de vins ont vu leur prix diminuer, et quatre vins de notre sélection se retrouvent maintenant au-dessus des 20 $. Espérons pouvoir continuer à publier cette liste quelques années avant de passer au prochain palier. D’ici là, n’hésitez pas à la partager avec vos proches.

Buvez moins. Buvez mieux.

Vino a Gogo 2020, Vino Lauria, Terre Siciliane

Italie | 13,5 % | Biologique | 2 g/L | 15,45 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 14420031

Difficile de trouver meilleur rouge autour de 15 $. Une syrah sicilienne qui profite du climat méditerranéen de la Sicile. On sent le vin joufflu tout en présentant un fruité croquant. De jolies notes de poivre, de cassis et d’eucalyptus ponctuent le nez. Un vin sapide qui se laisse boire sans détour.

Duas Quintas 2018, Ramos-Pinto, Douro

Portugal | 13,5 % | 3 g/L | 19,05 $

★★★ | $$





Code SAQ : 10237458

Maison portugaise que l’on connaît surtout pour la finesse de ses portos de type tawny. Elle produit ici un vin sec aux arômes typiques de pruneaux frais, de sucre brun, de vanille et de raisins secs. Une bouche souple axée sur la finesse, des tanins enrobés, on sent le soleil. De l’ampleur, de la précision, de l’élégance et surtout, beaucoup de plaisir.

Chenin Blanc 2020, Reyneke, Western Cape

Afrique du Sud | 13 % | Biologique | 2,3 g/L | 19,05 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 14221242

La maison Reyneke fait partie des meilleurs producteurs d’Afrique du Sud. Un chenin au fruité mûr donnant une bouche riche et ample, le tout s’articulant autour d’une acidité vive et terminant sur des amers de qualité. Des parfums intenses de pomme, de coriandre, de poire et de miel. Un vin de gastronomie.

Les Pious 2020, Rémi Pouizin, Côtes du Rhône

France | 14 % | Biologique | 1,2 g/L | 17,75 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 14512795

Appartenant à la famille Pouizin depuis 1922, le vignoble fait aujourd’hui une cinquantaine d’hectares et est cultivé en agriculture biologique avec quelques éléments empruntés à la biodynamie. Un blanc surprenant et savoureux composé à parts égales de clairette et de grenache blanc – qui apportent la structure – et complété par le viognier – qui contribue au côté parfumé du vin.

Mas Las Cabes 2020, Côtes du Roussillon

France | 14 % | Biologique | 1,7 g/L | 17,65 $

★★★ | $$





Code SAQ : 11096159

Jean Gardiès, du domaine éponyme, fait l’acquisition du Mas Las Cabes (prononcez « masse la cabèsse ») au tournant des années 1990. Dominé par la syrah et complété par le grenache et le mourvèdre, c’est un vin facile, authentique, avec un fruit mûr, des tanins souples et une allonge respectable. Excellent rapport qualité/prix/plaisir.

Montepulciano d’Abruzzo 2018, Gianni Masciarelli

Italie | 13,5 % | 4,4 g/L | 19,60 $

★★★ | $$





Code SAQ : 13526298

Le montepulciano est un cépage cultivé principalement dans les Abruzzes. Il donne habituellement un vin un peu rustique avec des tanins fermes et une certaine amertume. Mais lorsqu’il est mis dans les mains de la famille Masciarelli, il donne des résultats étonnants. Tonalités de cerise, de cassis, de tabac et de goudron. La bouche est juteuse et montre des tanins arrondis. Un vin avec de la personnalité qui se démarque par sa grande buvabilité.

Pinot Bianco 2020, Alois Lageder, Sudtirol Alto Adige

Italie | 12,5 % | Biologique | 1,3 g/L | 19,75 $

★★★★ | $$

Code SAQ : 12057004

Possiblement le meilleur blanc à moins de 20 $ ! La réputation d’Alois Lageder, domaine familial ayant sa base tout au nord de l’Italie, dans l’Alto Adige, n’est plus à faire. Un pinot blanc très élégant, au caractère fort original. Nez délicat, floral et minéral avec un fond de mandarine. Bien sec tout en donnant l’impression d’être aérien. Ça se boit comme du petit-lait.

Le Pur Fruit du Causse 2019, Château Combel-La-Serre, Cahors

France | 12,5 % | 1,6 g/L | 18,60 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 12956481

Oubliez le malbec riche et puissant que l’on retrouve souvent en Argentine. Ici, on l’appelle le cot ou l’auxerrois. Cultivé en altitude par Julien Illbert et sa femme, Sophie, il se livre ici à l’image d’un grand vin de soif, aérien, façon beaujolais sérieux, mais avec les traits typés du cépage : des notes de fraise, de cerise, d’épices et de violette. Un régal !

Chenin Blanc Reserve 2020, Ken Forrester, Stellenbosch

Afrique du Sud | 14 % | 2,6 g/L | 18,05 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 11093126

Ken Forrester, qu’on surnomme souvent le « pape du chenin » d’Afrique du Sud, est très investi dans la durabilité, la communauté et la promotion du commerce équitable. Cette cuvée offre des parfums détaillés et bien typés de miel, de poire et de fleur. La bouche montre un équilibre parfait entre le fruit riche, la densité et l’acidité. Étonnamment long et salin en finale, il est déjà délicieux tout en ayant la capacité de se bonifier une dizaine d’années sans la moindre inquiétude.

Muros Antigos 2020, Anselmo Mendes, Vinho Verde

Portugal | 12 % | 1,5 g/L | 16,10 $

★★★ | $$





Code SAQ : 12455088

Excellent blanc élaboré par Anselmo Mendes, un des meilleurs producteurs du Vinho Verde, région malheureusement sous-estimée et située au nord du Portugal. Le vin se démarque par son équilibre remarquable entre la concentration du fruité et l’acidité vibrante. Saveurs de lime, d’iode et de fleur blanche. À boire bien frais, autour de 7-8 degrés.

Les Marcellins 2020, Christophe Pacalet, Beaujolais

France | 12 % | 1,2 g/L | 18,30 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 14349051

Incarnation même du beaujolais dans ce qu’il a de friand, de guilleret et de festif, le beaujolais « tout court » de Christophe Pacalet, neveu de Marcel Lapierre, a vraiment tout pour se faire aimer. Le 2020 se livre sans détour avec un fruité explosif, une matière riche et une finale gouleyante. On siffle la bouteille en moins de temps qu’il faut pour le dire.

Monólogo Arinto 2020, A&D Wines, vinho Verde

Portugal | 13 % | Biologique | 4,6 g/L | 18,75 $

★★★ | $$





Code SAQ : 14296666

L’un des meilleurs vinho verde sur le marché. Les raisins cultivés par Dialina et Alexandre Gomes dans le secteur de Baião, tout au sud de l’appellation, donnent un vin blanc énergique doté d’une richesse surprenante. C’est sapide, bien sec avec des tonalités de zeste de citron, de nectarine et de fleur blanche.

Papa Figos 2019, Casa Ferreirinha, Douro

Portugal | 14 % | 2 g/L | 16,95 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 13385325

Meilleur exemple de ce que devrait être un petit rouge portugais. Un assemblage traditionnel des cépages les plus populaires du Douro : tinta roriz, touriga franca, tinta barroca et, évidemment, touriga nacional. Des parfums accrocheurs de prune, de réglisse et de charbon. La bouche est charnue, mi-corsée et dotée d’une acidité salivante. C’est simple, pétant de fruit et bougrement bien fait pour le prix.

Bordeaux 2018, Christian Moueix

France | 13,5 % | 2,4 g/L | 17,40 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 13734337

L’un des meilleurs bordeaux à moins de 20 $. Plantés sur les sols argileux, graveleux, et sableux de la Rive Droite de Bordeaux, le merlot et le cabernet franc donnent ici une expression tout ce qu’il y a de plus typique de l’appellation. Des notes de cassis, de cuir et d’épice. C’est élégant, fruité et de complexité enviable.

Vina Real 2018, CVNE, Rioja Crianza

Espagne | 13,5 % | 2,3 g/L | 16,20 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 12278261

Majoritairement constitué de tempranillo, cépage roi de la Rioja, on est immédiatement charmé par ses tonalités de fruits noirs, de vanille et de fût de chêne. Gourmand et mi-corsé, il dispose d’une franche acidité, ce qui accroît sa buvabilité. Si vous aimez les vins boisés, vous allez adorer.

Rosso di Montalcino 2019, Caparzo

Italie | 13 % | 2,2 g/L | 19,40 $

★★★ | $$





Code SAQ : 713354

Un rouge italien 100 % Sangiovese, gourmand et fringant, aux notes de fruits rouges, avec une pointe florale. Bel équilibre acidité, tanins, alcool. Idéal à table avec des charcuteries, des pâtes en sauce à la viande. Toujours largement disponible dans le réseau de la SAQ.

Angimbé 2020, Cusumano, Sicilia

Italie | 12,5 % | 2,4 g/L | 14,05 $

★★1/2 | $





Code SAQ : 11097101

Voici un blanc sicilien très plaisant, issu d’un cépage local, l’insolia, auquel on a ajouté 30 % de chardonnay. Le résultat est frais et parfumé. Ça sent l’abricot, la poire et en bouche, une bonne acidité soutient le tout. Servir frais en apéro ou avec des tapas.

Mâcon-Villages 2020, Domaine Perraud

France | 12,5 % | 3,7 g/L | 21,60 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 12284709

Du chardonnay élégant, généreux et aguicheur. Ample sans être beurré. On sent dans le vin une authenticité et une finesse de constitution que l’on retrouve dans les grands bourgognes, mais dont les prix sont devenus malheureusement ridicules. Ça demeure l’un des meilleurs vins blancs à moins de 20 $ (le vin a été fortement touché par la dernière hausse de prix de la SAQ – au moment d’aller sous presse, il était 19,70 $).

Édition 1912m 2019, Château Pesquié, Ventoux

France | 14 % | 2,7 g/L | 16,25 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 743922

On retrouve plusieurs cuvées du Château Pesquié au Québec. Celle-ci est la moins chère et l’une des plus satisfaisantes pour le prix. Cet assemblage de grenache et de syrah est produit autour du mont Ventoux (d’où le nom de la cuvée qui évoque l’altitude du mont). C’est un vin au fruité chaleureux, bien structuré, avec des notes poivrées. Beau rapport qualité-prix.

Côté 2020, Domaine Tariquet, Côtes de Gascogne

France | 12,5 % | 6,3 g/L | 17,80 $

★★★ | $$





Code SAQ : 561316

La maison Tariquet produit plusieurs blancs originaux (et des armagnacs, mais c’est une autre histoire), dont cet assemblage de chardonnay et de sauvignon à parts égales. Plus « sauvignon » que « chardo », on y sent des arômes de fruits tropicaux, d’agrumes (pamplemousse), avec une belle fraîcheur en bouche.

Les Sentiers de Bagatelle 2019, Donnadieu, Saint-Chinian

France | 13,5 % | 2,4 g/L | 16,80 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 642652

Une petite bombe de fruits. C’est étonnamment défini, vivant. On perçoit bien les tonalités épicées et viandeuses qui caractérisent le Saint-Chinian. La bouche est ramassée à l’attaque, se déploie et gagne en volume, en puissance, s’épice et garde la fraîcheur du fruit. Sans être long ni complexe, le vin se démarque par sa franchise et son authenticité.

Réserve 2019, Château Saint-Antoine, Bordeaux Supérieur

France | 13 % | 2,2 g/L | 17,15 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 10915263

L’un des bons bordeaux de cette gamme de prix, millésime après millésime. Pas de cabernet sauvignon, ici, que du merlot et du cabernet franc. Un beau nez de mûres, de violettes et une touche mentholée. Souple, mais bien présent en bouche. Bel accord avec des poivrons farcis et des plats de viande mijotés.

Côtes du Rhône Réserve 2019, Famille Perrin

France | 13,5 % | 2,9 g/L | 16,25 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 363457

Un côtes-du-rhône classique, produit par la réputée maison Perrin (La Vieille Ferme, Château Beaucastel, etc.) Beaux arômes de fruits noirs mûrs, avec des notes de réglisse et de poivre moulu. Assez souple en bouche, avec des tanins modérés et une finale sur les épices. Plutôt passe-partout comme vin, essayez-le avec une bavette aux échalotes et il sera parfait.

Gentil 2020, Hugel, Alsace

France | 12,5 % | 5,3 g/L | 17,35 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 367284

L’assemblage « gentil » alsacien par excellence (gewurztraminer, pinot gris, riesling, muscat et sylvaner). À la fois exotique, fruité, parfumé et désaltérant, c’est un choix évident pour les plats asiatiques épicés, sucrés/salés ou très parfumés. Doté d’un nouvel habillage, le vin est disponible partout en tout temps.

Les Darons 2019, Jeff Carrel, Languedoc

France | 13,5 % | 2,5 g/L | 16,50 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 13072601

Un assemblage grenache-carignan-syrah bien ancré dans le terroir du Sud de la France, au fruité de cerises noires et de mûres avec une touche agréable de sauge et de thym. Généreux en bouche avec une finale légèrement fumée et épicée. Bref, beaucoup de saveurs pour le prix.

Vale do Bomfim 2019, Symington, Douro

Portugal | 13,5 % | 2,4 g/L | 15,15 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 10838982

Un rouge du Douro, produit par la famille Symington, réputée pour ses portos. À tout petit prix, le vin en donne beaucoup : on y sent la prune, les épices. En bouche, c’est du solide, avec des tanins présents et une finale légèrement boisée.

Le Pive Gris 2020, Sable de Camargue

France | 12 % | Biologique | 2,6 g/L | 16,40 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 11372766

À bien des égards, le Pive gris est devenu le rosé de prédilection des Québécois : largement disponible (et toute l’année !), rarement décevant, toujours parfaitement sec et rafraîchissant avec ses notes d’agrumes et de fleurs blanches. Offert à prix d’ami, il mérite amplement sa place dans cette liste.

Ormarine 2020, Les Pins de Camille, Picpoul de Pinet

France | 13 % | 1,9 g/L | 14,15 $

★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 266064

Même si ce blanc nous vient du Roussillon, tout au Sud de la France, le cépage picpoul lui donne un style frais et minéral, rafraîchissant à souhait. Parfait pour l’apéro. L’un des meilleurs blancs toujours disponibles à moins de 15 $.

Roditis 2020, Tetramythos, Patras

Grèce |12 % | 1,5 g/L | 16,35 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 12484575

Cépage méconnu, ce roditis, cultivé sur le mont Péloponnèse, est bio et presque « nature », il montre beaucoup de fraîcheur, des arômes de fruits à noyau (abricot, pêche) et d’amande avec une salinité et des notes citronnées en finale. Très joli vin à servir avec des fruits de mer et des coquillages.

Vidal 2020, Léon Courville Vigneron

Québec | 13 % | 10 g/L | 17,95 $

★★★ | $$





Code SAQ : 10522540

L’un des bons blancs québécois disponibles à longueur d’année en assez bonnes quantités. Le Vidal de Léon Courville se présente avec des arômes de fleurs blanches et de miel, en bouche, il est rond et gras, tout en restant nerveux. Son taux de sucre résiduel assez élevé en fait presque un vin demi-sec à servir avec des plats asiatiques.

Cistus Reserva 2018, Quinta do Vale da Perdiz, Douro

Portugal | 15 % | 2,1 g/L | 16,00 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 10841170

Assemblage classique des cépages « tinta » du Portugal : nacional, roriz, franca et barroca. Cette cuvée « reserva » est un peu plus charnue que le Cistus régulier vendu un peu moins cher. Ça reste un excellent rapport qualité-prix. Le vin est gourmand, avec des arômes et des saveurs de cerises et de prunes, une belle présence en bouche et une longueur appréciable.

Villadoria Argo 2019, Langhe

Italie | 13 % | 1,7 g/L | 16,55 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 12941431

Les vins de nebbiolo sous la barre de 18 $ sont rares. Celui-ci ne déçoit pas pour autant : on y perçoit les arômes typiques du cépage : roses séchées, pivoine, réglisse, etc. Léger en bouche avec des saveurs persistantes en finale.

Oris 2020, Ciù Ciù, Falerio

Italie | 13 % | Biologique | 3,6 g/L | 13,40 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 13575815

Les Bartolomei signent un vin blanc délicieux qui puise sa fraîcheur dans des terroirs d’altitude et son originalité dans les cépages trebbiano, passerina et pecorino. Le 2020 est encore hyper jeune et débordant de vitalité, mais aussi plein de jolies nuances aromatiques qui évoquent la Méditerranée. C’est l’un des petits trésors cachés disponibles en grande quantité à la SAQ.

Legado Chardonnay 2019, De Martino, Valle de Limari

Chili | 13,5 % | 1,3 g/L | 19,70 $

★★★★ | $$





Code SAQ : 11948649

Le chardonnay que signe Marcelo Retamal charme par son nez crayeux, qui rappelle certains blancs de Bourgogne. L’attaque en bouche est fraîche, le fruit joue en sourdine et le vin laisse en finale une sensation saline. À ce prix, on ne peut imaginer meilleur rapport qualité-prix en termes de chardonnay.

Il Selese 2020, I Stefanini, Soave

Italie | 13 % | 3,9 g/L | 15,45 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 13841431

Alessandro Tessari produit un soave d’entrée de gamme savoureux dans son domaine situé au pied des collines de Monteforte d’Alpone. Le 2020 marche dans les pas des derniers millésimes : délicatement fruité, mais surtout salin, presque minéral, peu acide, mais frais et désaltérant comme tout et doté d’une longueur digne de mention à ce prix. Un excellent rapport qualité-prix !

Pilheiros 2016, Cap Wine, Douro

Portugal | 14 % | 2,2 g/L | 20,30 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 11062531

La qualité du vin que produisent le Québécois André Tremblay et ses associés français ne se dément pas. Leur 2016, un excellent millésime dans la vallée du Douro, repose sur des tanins tendres, mais serrés, et laisse sur une longue finale relevée et vaporeuse. Déjà ouvert et prêt à boire.

La Montagnette 2020, Cave d’Estézargues, Côtes du Rhône-Villages Signargues

France | 14,5 % | 2,7 g/L | 17,45 $

★★★1/2 | $1/2





Code SAQ : 11095949

Cette petite cave située à l’ouest d’Avignon regroupe à peine une dizaine de vignerons qui ont à cœur de communiquer leurs terroirs jusque dans le verre. Cette cuvée est peut-être le meilleur vin rouge qu’on puisse acheter au répertoire général (385 succursales) de la SAQ, à moins de 20 $. Vinifié sans intrants, avec un apport limité en SO2, mais toujours net, précis et croquant. Un régal !

Mil Historias 2020, Altolandon, Manchuela

Espagne | 14 % | 1,7 g/L | 16,35 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 13794111

Les vignes de Rosalía Molina et Manolo Garrote grimpent à plus de 1000 m d’altitude dans la région de Castille la Manche. Ce vin souple en attaque a tout de même de délicats tanins qui mettent les saveurs fruitées en relief. Nerveux, juteux, simple, mais délicieux, surtout s’il est servi frais, autour de 15 °C.

Ilico 2017, Illuminati, Montepulciano d’Abruzzo

Italie | 13,5 % | 1,7 g/L | 16,35 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 10858123

Un été de canicule et de sécheresse a donné un montepulciano d’une concentration hors normes dans ce domaine du nord des Abruzzes, aux limites des Marches. Des notes animales, une bouche compacte, qui s’assouplit peu à peu au contact de l’air et une finale poivrée. À servir avec une bavette saignante.

Assyrtico - Sauvignon 2020, Biblia Chora, Pangée

Grèce | 13 % | Biologique | 3,1 g/L | 17,15 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 11901138

Envie de faire voyager un ami amateur de sancerre ? Essayez cet assemblage d’assyrtiko et de sauvignon blanc produit par Evangelos Gerovassiliou dans le nord-est de la Grèce. Le vin a de la structure et fait preuve d’une longueur remarquable pour le prix. Peut-être moins distinctif que d’autres vins grecs, mais une très belle porte d’entrée pour explorer les multiples visages de ce grand pays viticole.

La Tour de Béraud 2019, Château Mourgues du Grès, Costières de Nîmes

France | 15 % | Biologique | 2,5 g/L | 16,25 $

★★★ | $$





Code SAQ : 12102629

À sa couleur pourpre, on comprend que le 2019 est un peu plus corsé et concentré, mais cette intensité ne se fait pas au détriment de l’équilibre ou des nuances aromatiques ; on a plutôt droit à un concentré de saveurs, avec un supplément de mâche. Toujours un super rapport qualité-prix.

Les Sorcières 2020, Clos des Fées, Côtes du Roussillon

France | 14 % | 2,3 g/L | 20,15 $

★★★ | $$





Code SAQ : 11016016

Une fois de plus en 2020, la cuvée Les Sorcières d’Hervé Bizeul dépasse les attentes. Issu d’une sélection de vignes de grenache et de carignan âgées de 40 à 80 ans, ainsi que de jeunes vignes de syrah, le vin tapisse la langue de tanins ronds et veloutés. Encore tout jeune et bourré de fruit, sans pour autant manquer de substance et de nuances, avec une finale délicatement amère aux parfums de cacao et d’herbes séchées. Beau travail !

Pinot gris Reserva 2020, Piedra Negra, Valle de Uco

Argentine 13 % | Biologique | 1,2 g/L | 18,10 $

★★★ | $$





Code SAQ : 14494478

François Lurton a acquis une terre située à 1100 m d’altitude, dans le secteur de Chacayes, au sein de la vallée de Uco. Des vignes d’une vingtaine d’années, enracinées dans les cailloux et les moraines d’origine volcanique, donnent un très bon blanc sec et élégant, doté d’une très belle tenue. Très belle qualité !

Monastrell 2020, Parajes del Valle, Jumilla

Espagne | 13,5 % | Biologique | 2,1 g/L | 15,95 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 14544025

Ce vin vendu dans une bouteille sans étiquette et couronnée d’une capsule en cire a connu un très bon succès dès son arrivée à la SAQ. On comprend pourquoi : il résume à lui seul tout le charme du mourvèdre espagnol. Nourri de saveurs fruitées bien mûres, mais ponctué d’accents d’herbes séchées, qui accentuent sa fraîcheur en bouche. À ce prix, on serait fou de s’en passer.

Pitti 2019, Pittnauer, Burgenland

Autriche | 13,5 % | Biologique | 6 g/L | 18,35 $

★★★ | $$





Code SAQ : 14444201

Goûté à quelques reprises cette année, le 2019 de Gerhard Pittnauer laisse toujours une impression d’équilibre, malgré la présence d’un léger sucre résiduel. Rond, gourmand, charnu et soutenu par un fil d’acidité qui donne du nerf à l’ensemble.

Arindo 2020, Shaya, Rueda

Espagne | 13,5 % | 1,2 g/L | 18,80 $

★★★ | $$





Code SAQ : 13794090

À Rueda, la famille Gil (Juan Gil, Jumilla) produit ce très bon vin blanc composé à 100 % de verdejo, cultivé sur des sols de sable et d’alluvions. Bien qu’il soit relevé de parfums de fruits tropicaux, le 2020 n’en est pas moins sec. L’attaque est franche, nette, précise ; le milieu de bouche est assez ample et des amers portent le fruit et les notes de thé vert en longueur.

Classique 2020, Domaine Saint-Jacques

IGP Vin du Québec |12 % | Biologique | 1,8 g/L | 15,95 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 11506120

Les 23 hectares de vignes du Domaine Saint-Jacques sont maintenant certifiés bio. Ce très bon vin blanc de vidal et de seyval porte toujours bien son nom puisqu’il a une signature très classique. Sec et délicat, mais assez substantiel pour être apprécié à table, avec des huîtres du Québec.

Branco 2019, Castelo Rodrigo, Beira Interior

Portugal | 12,5 % | Biologique | 1,2 g/L | 15,10 $

★★★ | $1/2





Code SAQ : 14431223

La coopérative Adega de Figueira est située à Castelo Rodrigo, tout au nord de l’appellation Beira Interior, pas très loin du Douro. Difficile de résister aux parfums d’amande et de poire de ce vin blanc salin, auquel des notes végétales ajoutent une dimension supplémentaire. Abordable, original et bio !

Haute Côt(e) de Fruit 2020, Fabien Jouves, Cahors

France | 13 % | Biologique | 1,5 g/L | 20,10 $

★★★ | $$





Code SAQ : 14071934

Fabien Jouves conduit ses vieux plants de malbec de sa famille en biodynamie, sur les coteaux de Trespoux, le secteur le plus élevé de l’appellation Cahors. Cette cuvée vinifiée sans intrants, avec peu de SO2, fait preuve d’une netteté exemplaire. Souple en attaque et juste assez tannique pour assurer son tonus. Très agréable à table.

Antonyme 2020, Canet Valette, Saint-Chinian

France | 13,5 % | Biologique | 1,7 g/L | 18,55 $

★★★1/2 | $$





Code SAQ : 11013317

D’une qualité constante depuis plusieurs années, cette cuvée Antonyme est le résultat d’un assemblage à parts égales de cinsault (qui apporte la fraîcheur) et de mourvèdre (qui donne la structure). Le 2020 se démarque par sa pureté aromatique, son énergie et sa gourmandise. Bien parfumé avec des notes d’épices typiques de l’appellation, puis la cerise noire, la framboise et la violette.