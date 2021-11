Les conservateurs demandent la fin des tests PCR à la frontière terrestre

Les conservateurs demandent au fédéral de mettre fin à l’obligation de passer des tests moléculaires (PCR) pour les voyageurs revenant au pays à partir de la frontière terrestre américaine, qui est ouverte depuis lundi dernier.

• À lire aussi: COVID-19: des tests gratuits aux États-Unis, mais patience pour les résultats afin de rentrer au Canada

• À lire aussi: Réouverture de la frontière: les commerçants américains se sont ennuyés des Québécois

Ils demandent en outre une harmonisation entre les règles frontalières des États-Unis et du Canada afin de simplifier le processus pour les voyageurs.

«L’exigence d’une preuve de vaccination à la frontière réduit considérablement le risque que des cas entrent au pays. Avec la capacité unique des données sur les entrées et les sorties pour améliorer la sécurité de la traçabilité, l’effet combiné de ces mesures assure des voyages sûrs et offre un répit essentiel aux communautés frontalières», a déclaré le chef Erin O’Toole dans un communiqué.

Pour ce qui est des frontières aériennes, celui-ci suggère que les tests PCR à faire avant le départ soient remplacés par des tests rapides antigéniques, qui sont plus abordables et plus accessibles.

Au cours des dernières semaines, des voix se sont levées pour réclamer la fin des tests PCR à la frontière terrestre.

Ceux-ci peuvent coûter entre 100 $ et 300 $, ce qui refroidit les voyageurs qui veulent traverser la frontière pour une courte période de temps. De plus, ils sont requis uniquement par le Canada, les États-Unis n’exigeant pas de test du genre.

La Dre Teresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), a souligné vendredi que le sujet était toujours étudié de manière active.

À voir aussi