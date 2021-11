Les médecins doivent offrir une solution gagnante

Un autre projet de loi pour mettre au pas les médecins ! Le film a déjà joué et il commence à être désagréable. Les médecins sont des personnes hautement formées et essentielles dans la société. Et ils sont payés en conséquence.

On souhaiterait que les rapports entre un gouvernement élu et ses médecins se passent autrement qu’à coup de lois contraignantes. Malheureusement, le corporatisme médical est fort, les gouvernements sont désorganisés et les systèmes de santé du Canada favorisent la bureaucratie plutôt que les services.

Pour toutes ces raisons, il arrive un moment où les élus constatent que les citoyens payent, payent, payent, mais ne reçoivent pas les services. Christian Dubé arrive à son tour dans ce cul-de-sac, à la veille des élections.

Politiquement, la situation est angoissante pour le gouvernement Legault. Après plus d’une décennie d’amélioration, la proportion de Québécois pouvant compter sur un médecin de famille est repartie à la baisse. Affreux constat pour un gouvernement qui promettait que chaque Québécois aurait un médecin de famille à la fin du mandat.

Méthode douce

Dans le projet de loi déposé hier, le gouvernement a choisi de ne pas sortir la grosse matraque (ou pas tout de suite). Pas de pénalités financières ni de quotas ni de pratiques imposées. Il met quand même en place des contraintes que les médecins vont détester.

Je ne m’attends pas à voir beaucoup d’omnipraticiens se réjouir de participer à un système de réservation centralisé, géré par le gouvernement. Les médecins tiennent à garder le contrôle sur leur agenda. Ils n’aimeront pas davantage l’idée de faire surveiller leur volume de travail par le ministère de la Santé. Pas plus que de voir les statistiques sur leur performance au travail être partagées.

S’ils sont frustrés des projets de loi à répétition, les médecins doivent prendre le taureau par les cornes. Comme groupe, la seule façon d’avoir la paix avec les contrôles et les pénalités des gouvernements, c’est de proposer un nouveau partage du travail assurant que les patients soient pris en charge.

Le temps passe

Le problème pour les omnipraticiens, c’est que les années passent et les gouvernements aussi. Lorsque le péquiste Réjean Hébert est arrivé à la Santé en 2012, un de ses premiers gestes a été de débloquer 70 millions pour les médecins de famille. Pour financer leur informatisation, ce qui permettrait de prendre en charge plus de patients.

Sous les libéraux, on se souvient des confrontations épiques entre Gaétan Barrette et le président de leur fédération, Louis Godin. On a abouti avec la loi 20 qui prévoit des pénalités... et qui est toujours là. Maintenant, c’est un troisième parti au pouvoir qui rencontre les mêmes problèmes.

Les médecins doivent se concerter, et certains d’entre eux doivent rehausser leur prestation de travail. Collectivement, ils doivent offrir une solution gagnante à la population. Une telle entente est nettement préférable à une autre saison de chicanes.

Le gouvernement a suffisamment d’autres problèmes sur les bras, si les médecins contribuent à régler celui-là, ils auront la paix.