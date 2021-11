Les œufs canadiens produits de manière durable, de la ferme à la table

Plus de 1200 familles de producteurs à travers le Canada produisent annuellement 789 millions de douzaine d’œufs. Des œufs produits localement et de manière durable dans des fermes et qui se retrouvent en moins d’une semaine dans les assiettes des consommateurs, de plus en plus friands d’ingrédients locaux.

La pandémie a démontré aux gens la fragilité de l’approvisionnement de certaines denrées, entraînant un regain d’intérêt pour les produits locaux, surtout pour les aliments.

Selon les données de l’enquête omnibus des Producteurs d’œufs du Canada, plus de 40 % des consommateurs canadiens ont déclaré qu’ils étaient désormais plus enclins à choisir des menus composés d’ingrédients locaux et canadiens.

C’est dans ce contexte que la production d’œufs dans les fermes canadiennes a explosé ces dernières années, augmentant de 50 % ces 15 dernières années. Cela dit, la production d’œufs continue également de contribuer à la préservation de l’environnement, en émettant moins de gaz à effet de serre et en utilisant moins d’eau, de terres et d’énergie qu’il y a 50 ans. « Le fait d’avoir un système autosuffisant et durable est vraiment un avantage autant pour le consommateur que pour le producteur, explique Nicholas Tremblay, producteur d’œufs depuis 13 ans dans la région du Saguenay–Lac St-Jean. Je me sens chanceux de gagner ma vie à produire des œufs 365 jours par année avec le système de gestion de l’offre qui me permet, ainsi qu’à mes collègues producteurs d’œufs, de fournir à nos communautés ce qu’elles souhaitent : des œufs frais, locaux et de haute qualité tout au long de l’année. »

QUALITÉ ET DURABILITÉ

Tous les œufs au Canada sont produits localement, grâce aux producteurs répartis à travers les 10 provinces et les Territoires du Nord-Ouest au pays et se rendent ainsi sur les étagères d’une épicerie ou chez votre restaurant préféré en moins d’une semaine. « En tant que restauratrice et chef, je recherche toujours des ingrédients provenant de nos producteurs locaux, raconte Kimberly Lallouz, fondatrice de Miss Prêt à Manger. Cela s’applique également aux œufs que j’achète, car je trouve que les œufs produits localement ont une meilleure apparence et un meilleur goût. On peut faire de la magie avec des œufs. »

Photo courtoisie

Cela dit, la production durable d’œufs repose sur la nécessité de prendre soin de ses poules. Les producteurs d’œufs du Canada respectent des normes rigoureuses en matière de bien-être animal et de sécurité alimentaire. « Pour un consommateur québécois comme pour les consommateurs canadiens, c’est rassurant de savoir que nous avons des inspecteurs et des auditeurs qui viennent à chaque année visiter les installations, décrit Nicholas Tremblay. Cela lui assure un œuf salubre venant de poules bien traitées grâce à des normes qui sont parmi les plus élevées au monde. L’agriculture est un métier important et il faut voir cela comme une famille qui nourrit des milliers d’autres familles. C’est une fierté d’être responsable de nourrir le Québec. »

