Manifestation devant le siège social d’Air Canada samedi

Une manifestation aura lieu samedi devant le siège social d’Air Canada, sur le boulevard de la Côte-Vertu, à Montréal, pour «dénoncer le conseil d’administration» et leur décision de maintenir en poste le président-directeur général Michael Rousseau.

La Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB), qui organise l’événement, promet que «plusieurs personnalités publiques seront présentes dont certaines prendront la parole».

Des représentants de Québec solidaire et du Bloc québécois y prendront part, ainsi que d’autres organisations qui militent pour le français ou encore pour l’indépendance du Québec : le Mouvement national des Québécois, les OUI Québec, le Comité national des jeunes du Parti québécois et le groupe Impératif français.

«Ne faisant preuve d’aucun véritable leadership en matière de bilinguisme, Monsieur Rousseau s’inscrit en faux contre sa propre politique linguistique. En tant qu’unilingue anglophone, il ne peut plus assumer le poste de président-directeur général. Nous invitons le conseil d’administration à agir de façon responsable et cohérente en retirant Michael Rousseau du poste qu’il occupe tant et aussi longtemps qu’il ne maîtrisera pas la langue française, langue commune et officielle du Québec. Il en va du respect de l’entreprise envers ses partenaires, ses employés, sa clientèle et envers la nation québécoise», est-il écrit sur l’événement Facebook créé pour l’occasion.

Pour Marie-Anne Alepin, présidente de la SSJB, «le fait qu’il soit possible pour une personne unilingue anglaise d’accéder au plus haut poste de direction d’une compagnie canadienne dont le siège social est chez nous au Québec dépasse l’entendement».

Le scandale sur la non-maitrise du français par le PDG d’Air Canada, qui habite depuis 14 ans au Québec, a suscité un véritable tollé au Québec.

Le commissariat aux Langues officielles du Canada a recensé plus de 2000 plaintes en lien avec le discours de M. Rousseau à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.