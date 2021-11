McDonald’s lance un nouveau programme de récompenses pour fidéliser les clients

La chaine de restauration McDonald’s a annoncé, vendredi, le lancement de son premier programme de fidélité les Récompenses MonMcDo basé sur l’accumulation de points à chaque achat via son application numérique.

Les clients pourront accumuler 100 points pour chaque dépense de 1 $ et plus. Pour ce faire, ils doivent d’abord télécharger l’application McDonald’s à compter du 16 novembre, en vue de l’activation de leur compte.

Le programme qui remplace l’actuel système de récompenses avec des autocollants propose cinq paliers de récompenses et permet aux nouveaux inscrits une offre de bienvenue de 5000 points en prime après un premier achat.

«Notre investissement continu en technologie nous permet de générer une croissance exponentielle dans tous nos modes de service, notamment la McLivraison, le service au volant et le service en restaurant, et via nos offres mobiles et les innovations numériques. Nous proposons ainsi à nos clients davantage d'options et de personnalisation d'un bout à l'autre de l'expérience McDonald's», a réagi Jacques Mignault, président et chef de la direction des Restaurants McDonald du Canada Limitée.

«Quelle que soit la façon dont les clients choisissent d'interagir avec nous - par les bornes de commande en restaurant, les tableaux-menu numériques au service au volant ou via notre appli mobile -, les Récompenses MonMcDo seront là pour offrir un service personnalisé et fluide qui les récompense à chaque commande», a ajouté Lara Skripitsky, vice-présidente et chef de la Technologie et de l'Exploitation des Restaurants.

