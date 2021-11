Pas de français, pas de contrat!

Je lisais mon collègue Michel Girard hier, qui déplorait le silence des agneaux de la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) face à l’unilinguisme du patron de SNC-Lavalin.

Rappel : Ian L. Edwards envisageait de prononcer, lundi qui vient, un discours uniquement en anglais devant le Cercle canadien (Canadian Club), à Montréal. La Caisse a beau être le plus important actionnaire de SNC-Lavalin, avec 19,9 % des actions ordinaires en circulation, elle a préféré ne pas commenter la décision d’Edwards.

(Heureusement, il a finalement accepté hier d’inclure la langue de Molière.)

Optimal

Bien sûr, depuis 2004, la CDPQ a pour mission de recevoir l’épargne des Québécois et de la « gérer en recherchant le rendement optimal du capital des déposants dans le respect de leur politique de placement tout en contribuant au développement économique du Québec ».

Tout de même, son esprit devrait être dans la défense du Québec économique français. Créée par le gouvernement Lesage en 1965 sous l’impulsion du haut fonctionnaire Jacques Parizeau, elle participait d’une offensive de reconquête économique du Québec. Celui-ci avait l’habitude de se buter au secteur financier canadien anglophone.

La voir se taire face à SNC, sur une question linguistique, fut donc plutôt décevant.

Mais est-ce surprenant ? Elle n’a pas toujours été exemplaire à l’égard du français. En novembre 2011, l’unilinguisme anglais de deux hauts dirigeants de sa filiale Ivanhoé Cambridge (IC) fut révélé. Un porte-parole malhabile avait d’abord tenté de rassurer en soulignant que les deux avaient « des subalternes qui parlent français », ce qui avait choqué !

Finalement, les dirigeants furent envoyés en immersion française. Le cœur sur la main, IC avait juré dans un communiqué que son « engagement fondamental de maintenir le français comme langue de travail à tous les niveaux » était « non négociable ».

Changer la donne

Une fois que le projet de loi 96 du gouvernement Legault – qui veut raffermir la loi 101 – sera adopté, la situation pourrait devenir beaucoup plus claire.

La Caisse, comme toutes les sociétés d’État, sera alors soumise à la « Politique linguistique de l’État ». Celle-ci sera rédigée dans les six mois après l’adoption de la loi. On y précisera la manière dont l’État et les sociétés d’État devront se montrer exemplaires quant au français. La Caisse sera probablement encouragée à prôner la même exemplarité au sein des fleurons québécois dans lesquels elle investira.

Contrat

D’autres dispositions de la future loi 96 pourraient aider le français dans les grandes entreprises, telle SNC-Lavalin, ayant leur siège social au Québec.

Notamment celle forçant l’employeur à « avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance » de l’anglais pour un poste donné. La fonction de PDG échappera-t-elle à cette règle ?

Au reste, pour signer des contrats avec l’État québécois ou obtenir de celui-ci des subventions, l’entreprise devra fournir les preuves qu’elle respecte les grands principes de francisation. C’est écrit à l’article 152.1 du pl 96. (Mais aussi dans le pl 190, proposition de grande refonte de la loi 101 déposée hier par le péquiste Pascal Bérubé.)

Autrement dit, un nouvel environnement juridique, qui pourrait bientôt être mis en place, aura pour message : « pas de français, pas de subvention ». Ou pire : « pas de contrats » !

Traitez-moi de naïf, mais j’ai l’impression que ça pourrait aider.