Pauline Marois reçoit l’honorifique Prix Guy-Rocher

Pauline Marois, première femme à occuper le poste de première ministre du Québec, a reçu le Prix Guy-Rocher vendredi pour l’ensemble de sa carrière politique et sa contribution au développement de l’éducation québécoise.

Au cours de sa carrière, Mme Marois a assumé le plus grand nombre de fonctions ministérielles de toute l'histoire du Québec, à titre notamment de ministre de l'Éducation, de la Santé et des Finances.

Elle a présidé à la création de deux cégeps parmi les 48 qui constituent aujourd'hui le réseau collégial public, soit le Cégep régional de Lanaudière et le Cégep Gérald-Godin.

Mme Marois est également à l'origine de la naissance du réseau des centres de la petite enfance (CPE), un geste déterminant qui a favorisé l’accès des femmes au marché du travail. Elle posait ainsi la première pierre sur laquelle prend appui l'ensemble du système d'éducation québécois.

«En lui décernant le Prix Guy-Rocher, nous avons voulu saluer l'inestimable contribution de Mme Marois à la société québécoise. Toute sa vie, elle a été une véritable actrice de changement social, une pionnière à bien des égards», a salué Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps qui décerne ce prix.

Pauline Marois aurait été parmi les meilleurs ministres de l'Éducation du Québec, selon le communiqué de la Fédération.

Le Prix Guy-Rocher vise à souligner publiquement la contribution et les réalisations importantes de personnes dont les actions sont source d'admiration pour la communauté collégiale et qui promeuvent des valeurs que partagent le réseau collégial public et la Fédération des cégeps.

