Plateau-Mont-Royal: un concours pour embellir une place publique

La Société de développement de l’avenue Mont-Royal a annoncé, jeudi, le lancement d’un concours de design pour une œuvre suspendue dans le cadre de l’aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Visible de jour comme de nuit, l’œuvre démontable en hiver permettra d’embellir ce nouvel espace public, situé sur l’avenue Mont-Royal entre les rues Boyer et Mentana, et censé apporter un sentiment de confort aux usagers.

«La nouvelle configuration d’aménagement du site s’inspire de la géométrie d’une fleur et de l’ondulation de ses pétales, avec en son cœur un espace hybride multifonctionnel», ont indiqué les promoteurs du projet dans un communiqué.

«Au-delà de sa fonction première d’animer et d’occuper l’espace, l’œuvre devra refléter et valoriser par son propos, sa forme et ses matériaux, la qualité de l’aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam pour une ville plus résiliente et engagée dans la transition écologique», a-t-on expliqué.

Un jury recommandera un lauréat parmi les trois finalistes de ce concours dont les résultats seront annoncés en février 2022, a précisé la SDAMR.