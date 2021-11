Plus que trois légendes à rattraper pour Ovechkin

Alex Ovechkin a dépassé Brett Hull pour prendre seul le quatrième rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey. Le Russe a inscrit le 742e filet de sa carrière, permettant aux Capitals de Washington de battre les Blue Jackets 4 à 3, vendredi à Columbus.

Le numéro 8 a marqué son 12e filet de la saison au premier engagement, créant du même coup l’égalité 1 à 1 dans cette rencontre. Il a également amassé une mention d’aide sur le premier des deux filets de Garnet Hathaway en période médiane.

Ovechkin n’a plus que Wayne Gretzky, Gordie Howe et Jaromir Jagr devant lui dans la colonne des plus grands francs-tireurs. Il pourrait même rattraper le Tchèque d’ici la fin de la campagne, ce dernier ayant inscrit 766 buts.

Conor Sheary a obtenu le filet de la victoire alors qu’il ne restait que 1 min 22 s à compléter au temps régulier.

Après une performance mémorable du Québécois Zachary Fucale la veille, Ilya Samsonov a repris son poste devant le filet des Capitals et a effectué 26 arrêts. Il a cédé à deux reprises face à Sean Kuraly et une fois contre Gustav Nyquist.

Les Maple Leafs passent les Flames au fil d’arrivée

À Toronto, les Maple Leafs ont eu besoin de près de 53 minutes avant de percer la muraille nommée Dan Vladar, mais ils s’en sont tout de même tirés avec un gain de 2 à 1 en prolongation contre les Flames de Calgary.

Dans la défaite, Vladar a tout de même réussi 35 arrêts.

Les deux gardiens ont dicté l’allure du match, puisque Jack Campbell a aussi cédé une première fois au troisième vingt, dans le camp des favoris de la foule. Oliver Kylington a alors complété un beau jeu de Johnny Gaudreau pour ouvrir les hostilités, 4 min 55 s après le début de l’engagement. Campbell a signé la victoire avec une performance de 30 arrêts.

À l’autre bout de la patinoire, Ondrej Kase a forcé la tenue de la prolongation, alors qu’il restait 7 min 6 s au temps régulier. Auston Matthews a mis fin au débat en prolongation.

Carter Hart ferme la porte aux Hurricanes

À Raleigh, Carter Hart s’est dressé devant 39 lancers des Hurricanes de la Caroline, les Flyers de Philadelphie l’emportant 2 à 1.

Les deux formations se sont livré un bras de fer pendant la première moitié de la rencontre. Celui-ci a été brisé par Steven Lorentz, qui a placé l’équipe locale devant.

Les Flyers n’ont répliqué qu’en troisième période, grâce à Joel Farabee et au premier de Zack MacEwen dans son nouvel uniforme.

