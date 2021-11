Profession du père: Poelvoorde en grande forme

Ça prenait beaucoup de courage pour accepter de jouer à l’écran un rôle aussi peu aimable que le père tyrannique dépeint dans Profession du père, le nouveau film du cinéaste français Jean-Pierre Améris. Mais avec le charisme et la douce folie qu’on lui connaît, l’acteur belge Benoît Poelvoorde a réussi à injecter un peu d’humanité à ce personnage troublant.

En entrevue avec Le Journal récemment, Jean-Pierre Améris confiait que les agents de Benoît Poelvoorde avaient tenté de convaincre l’acteur de ne pas accepter le rôle principal de Profession du père, jugeant que ce personnage de père mythomane et violent pourrait nuire à son image. Heureusement, Poelvoorde n’est pas vraiment du genre à craindre les rôles sombres et complexes.

Adapté du roman de l’écrivain Sorj Chalandon, Profession du père nous emmène dans le quotidien d’une famille française de Lyon, au début des années 1960. Le petit Émile (Jules Lefebvre) voue une admiration sans bornes à son père (Benoît Poelvoorde), un homme excessif qui se vante d’avoir déjà été chanteur, parachutiste, espion et conseiller personnel du général de Gaulle. Mais en réalité, le père d’Émile est plutôt un mythomane qui humilie régulièrement sa femme (Audrey Dana) et qui entraîne son fils dans des aventures imaginaires potentiellement dangereuses.

Coloré et imprévisible

Profession du père décrit la chute d’un père atteint de paranoïa à une époque où les maladies mentales étaient peu traitées et s’attarde aux dommages collatéraux de cette folie sur la vie de son garçon de 12 ans. On convient que le sujet n’est pas très jojo.

Mais Jean-Pierre Améris a réussi à alléger le ton en glissant quelques scènes loufoques et fantaisistes ici et là. Son film tient la route aussi grâce à la performance exceptionnelle de Benoît Poelvoorde. Ce dernier a su composer un personnage coloré et imprévisible qui fascine autant qu’il fait peur.

Profession du père ★★★