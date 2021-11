Un écran géant digne de Time Square

Pour l’ouverture de sa nouvelle boutique dans le quartier Griffintown, Bouclair a mis en place la Galerie B qui permettra aux artistes émergents de s’exprimer librement.

À partir d’aujourd’hui et ce jusqu’en janvier 2022, les visiteurs pourront notamment observer les œuvres d’étudiants en arts de l’Université Concordia sur un immense écran inspiré par celui de Times Square.

Toute la mécanique du contenu interactif a été développée par Rodeo FX, le studio d’effets visuels qui connaît un succès international grâce à son travail sur des séries telles que Games of Thrones et Stranger Things. Ce sera le plus grand écran extérieur à Montréal avec lequel les piétons auront l’occasion de diriger le contenu interactif et de faire partie de l’art, peut-on lire sur le communiqué.

Cette nouvelle boutique sera par ailleurs la toute première complètement urbaine du groupe qui en compte 33 dans la province pour un total de 55 dans au pays.