Une dose de rappel nécessaire pour continuer à se protéger

La directrice générale de Moderna au Canada a insisté vendredi pour dire que la dose de rappel pour les personnes visées était nécessaire, même si le vaccin Moderna a une «durabilité supérieure».

Beaucoup d’éléments font en sorte qu’une 3e dose doit être administrée pour continuer à lutter contre la pandémie de COVID-19, explique Patricia Gauthier.

«Après six mois, il y a une recrudescence de cas. Souvent les cas vont être plus faibles. Mais aussi ce qu’on voit en Europe c’est que les taux de vaccination ne sont pas aussi élevés dans tous les pays comme on le voit au Canada. Il y a aussi ça qui devient un facteur», précise-t-elle.

La dose de rappel de Moderna contient moitié moins de microgrammes que le vaccin initial, a fait savoir Mme Gauthier.

«Je pense qu’avec la dose de rappel, ce qui est important c’est que les populations qui sont ciblées par les recommandations du CCNI continuent à se protéger. On va passer à l’hiver, on va être à l’intérieur, le virus a un plus haut risque de transmission à l’intérieur, le variant continue d’évoluer... Donc je pense que c’est important de continuer à se protéger», dit-elle.

À travers ses discussions avec les différentes santés publiques du pays, l’objectif demeure le même.

«Quand on parle avec la Santé publique provinciale, ce qu’ils veulent vraiment essayer d’éviter c’est les hospitalisations, et les décès évidemment», ajoute-t-elle.

Rappelons que Santé Canada a autorisé vendredi l’utilisation du vaccin Moderna comme dose de rappel au pays.

