Ouimet Morin, Roberte

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Roberte Ouimet Morin, survenu le 8 novembre 2021, au Pavillon Philippe-Lapointe de Ste-Agathe-des-Monts, à l'âge de 96 ans. Elle était la fille de Robert Ouimet et de Fernande Champagne et fut l'épouse de feu Clément G. Morin.Elle laisse dans le deuil ses huit enfants: Pierre, Johanne, Nicole Éva, feu Luc, Michel (Susie), Kateri (Marcel), Marie-Josée et Annie (Marc); ses petits-enfants, Audrey, Charles, Inès, Luca, Paola, ainsi que ses soeurs et ami.e.s.Nous tenons à remercier le personnel du Pavillon Philippe-Lapointe pour les soins qu'ils ont prodigués à notre mère, durant ses huit ans de présence à cet endroit. Nous soulignons également la présence aimante de ses accompagnatrices qui ont partagé avec notre mère, une complicité profonde et des moments de vie inoubliables, particulièrement Diane Fortin et Nathalie Pelletier. Un grand merci à Cécile Bécotte, pour sa présence bénévole exemplaire.Notre maman est décédée paisiblement comme elle le désirait tant.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer Laurentides ou à La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 novembre 2021, de 10h30 à midi au :105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comLa cérémonie aura lieu le vendredi 19 novembre de midi à 13h, en la chapelle du complexe. L'inhumation suivra au Cimetière de Bois-des-Filion.