MONTMARQUETTE, Denise



Je vous quitte mes soeurs, non sans regret, pour rejoindre Papa, Maman et l'Amour de ma vie Colette.Le 7 novembre 2021 est décédée Denise Montmarquette à l'âge de 71 ans, après une très longue maladie. Elle était la fille de feu Gaston Montmarquette et de feu Laurette Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses trois soeurs Louise (Michel Labelle), Nycole (René Maillette), Claudette (Claude Gagnon), sa tante Gisèle Montmarquette, ses nièces, neveux, cousins, cousines, autres parents et plusieurs amis, tout particulièrement Denise Clément qui l'a toujours soutenue.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.