MORRISSETTE, Mario



À Laval, le dimanche 31 octobre 2021 est décédé, à l'âge de 69 ans, Mario Morrissette, époux de Denise Hamelin.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses soeurs Danielle (Jacques Ouimet), Guylaine (André Lampron), Francine (Bernard St-Sauveur), Marie-Claude, Michelle (Yvon Laquerre) et Dominique (Christian Roberge); ses belles-soeurs Francine et Suzanne Hamelin; son beau-frère Réal Hamelin ainsi que plusieurs neveux, nièces et leurs petits-enfants.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 21 novembre 2021 de 11h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h au même endroit.