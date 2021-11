LAMBERT, André



André Lambert est décédé le 31 octobre 2021 suite à un AVC. Il laisse dans le deuil son épouse Thérèse Bilodeau, ses enfants Alain et Sylvie et leurs conjoints, petits- enfants et arrière-petits-enfants ainsi que sa soeur Rita Lambert.Les funérailles auront lieu le samedi 27 novembre de 12h à 16h. Il y aura une célébration eucharistique à 15h.6825, RUE SHERBROOKE E, MONTRÉAL