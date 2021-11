MINKOFF (née COUTU), Rita



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Rita Minkoff (née Coutu) à l'âge de 99 ans, le 4 novembre 2021.Prédécédée par son mari Michael de 74 ans, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants Michael, Raymond et Robert, ses 4 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants.''Granny'', comme elle était surnommée, était toujours joyeuse et souriante entourée de sa famille. Elle appréciait la vie et était reconnaissante envers les personnes qu'elle aimait.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu avec famille et amis, le samedi 11 décembre 2021 à 10h, à laCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RUE RIVERSIDE, SAINT-LAMBERT