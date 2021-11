BENOIT, André



À Montréal, le 1er novembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé paisiblement à la maison, André Benoit. Malgré le chagrin qu'occasionne son départ, nous le savons libéré de ses souffrances.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lucie, ses enfants Patricia, Nancy et Alex-André, ses petits-enfants Selena, Ricardo, Marissa, Saul, Marco-Antonio, Miguel, Maya et Luna-Ann, ses frères Michel (Dorothey), Jean-Noël (feu Diane), Philippe (Carole), Marcel (Sylvie), Paul-Émile (France), Denis (Hélène) et François (Nathalie), ses soeurs Danielle (Richard), Diane (Jacques), Marie-Irène (Sylvain), Josée (Alain) et Hélène (Claude), ses nièces et neveux, cousines, cousins et amis, sans oublier ses ex-collègues du Journal de Montréal où il a travaillé durant plus de 38 ans.Afin de respecter les dernières volontés d'André, son corps a été donné à la science (Université de Sherbrooke). Aucune cérémonie n'aura lieu.Les témoignages de sympathie pourraient s'exprimer par un don à la Société du cancer pour la recherche.