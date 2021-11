DANEAU-HAMEL, Thérèse



À Boucherville, le 5 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Thérèse Hamel Daneau, épouse de feu Monsieur Gabriel Daneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marielle (René Robinson), Gilles (Carmen Pellerin), Gisèle (Michel Pitre), feu Pierre (Marie Mathieu) et Pierrette (feu Norman Rocray), ses sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021 de 11h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.