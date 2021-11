LANDRY, Soeur Roberte, m.c.r.



Soeur Roberte Landry de la Congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi est décédée à la Résidence Les Pionnières de Côte Vertu le 6 novembre à l'âge de 89 ans dont 63 ans de vie religieuse.Née à Moncton, N.B. le 7 mars 1932, elle était la fille de feu Edouard Landry et de feu Yvonne Léger. Elle fit son entrée dans la congrégation des Soeurs Missionnaires du Christ-Roi à Moncton le 31 janvier 1956. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Claire et de nombreux ami(e)s.Les funérailles seront célébrées en la chapelle de la Résidence Les Pionnières au 850 Boul. Côte Vertu le 17 novembre à 10h.30 et l'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don pour nos missions serait apprécié.