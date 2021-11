CHEVRIER, Lise (née Guénette)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Lise Guénette Chevrier, le 5 novembre 2021, à l'âge de 83 ans.Elle est décédée au Centre Hubert-Maisonneuve où elle résidait depuis janvier 2020. Elle laisse dans le deuil son mari André Chevrier, ses filles Sylvie et Francine, son fils Pierre, sa petite-fille Jessica, ainsi que des parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 novembre de 13h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 20 novembre, à 16h, en la chapelle du complexe.Prière de respecter les consignes de la Santé publique.La famille tient à remercier le personnel du centre Hubert-Maisonneuve pour le soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve.www.fondationddm.com/fr/don_in_memoriam