PRÉFONTAINE, Hélène (née LEFEBVRE)

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Mme Hélène Préfontaine (née Lefebvre), à Châteauguay, le 4 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, épouse de M. Claude Préfontaine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Marlène), Pierre (Edith), François (Vidalia) et Josée (Guy), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère André (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.96 BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, J6K 3A6www.alexandrenicole.comLes funérailles auront lieu le samedi 20 novembre entre 9h et midi, suivi de la cérémonie en la chapelle du complexe à midi.