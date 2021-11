GERMAIN, Roland



De Pointe-Aux-Trembles, le 6 novembre 2021 est décédé monsieur Roland Germain, époux de feu madame Gertrude Bouffard.Il laisse dans le deuil sa fille Sandra, ses soeurs Charlotte et Madeleine, ses beaux-frères et belles-soeurs, Maryse, ses neveux et nièces, autres parents et amisLa famille vous accueillera au complexe:le dimanche 21 novembre 2021 de 10h à 17h. Une liturgie sera célébrée en chapelle à 16h30. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure.